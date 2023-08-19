Sütten kat kat fazla kalsiyum, ıspanağın 10 katı demir içeriyor! Kimsenin bu bitkiden haberi bile yok

Dut yaprakları sütten 25 kat daha fazla kalsiyum ve ıspanaktan 10 kat daha fazla demir içerir. Şeker hastalığında gösterdiği avantaj ise gerçekten inanılmaz.

Ucuz hatta ücretsiz olmasından dolayı kimsenin pek fazkla haberinin olmadığı dut yaprağı, dut meyvesine eş değer sağlık açısından birçok faydası bulunan bir yapraktır. Yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen çay birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Dut yapraklarının çay yapımından başka birçok kullanım alanı vardır. Bunlar ise sırasıyla şöyledir:

Dut yaprağının faydaları hakkında?





Dutun ateşi düşürmedeki rolü iyi bilinmektedir. Benzer özellikler dut yapraklarında da bulunur.

Dut yaprağı aynı zamanda kalp sağlığını olumlu olarak etkileyen maddeler içeren yaprak olarak bilinir. Kalp hastalığı için ayrıca alıç yaprağının kullanılması tavsiye edili

Bronşit, boğaz hastalıkları, kuru öksürük gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

İdrar söktürücü özelliği vardır ve özellikle beyaz dut yapraklarından yapılan çayın kan şekerinde düzenleme etkisinin olduğu söylenir.

Dut yaprağı ile demlenen çay ayrıca egzama tedavisinde de kullanılmaktadır.

Karaciğer hastalıkları tedavisinde günde 3 bardak kadar dut yaprağı çayının tüketilmesi tavsiye edilirken, ayrıca günde 2 bardak dut yaprağında elde edilen çayı tüketmek vücuda canlılık ve direnç kazandırır.

Yapılan araştırmalarda dut yapraklarından elde edilen özlerin fil hastalıklarına iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca diş ağrısı için gargara olarak kullanıldığında ağrı kesici etkisi vardır.

Dut yaprağı çayının diğer önemli özelliklerinden birisi de rahatlatıcı etkiye sahip olması.. Zihni ve bedeni rahatlatmaya yardımcı olur.





Dut yaprağı çayı nasıl yapılır?

Malzemeleri: 2 yemek kaşığı kuru dut yaprağı, 1 litre su

Hazırlanışı: 1 litre kaynamış suya 2 yemek kaşığı kuru dut yaprağığını koyun ve demlemeye bırakın. Demleme tamamlandıktan sonra çayınızı süzün, gün boyunca aralıklı olarak için.

Özellikle yemeklerden önce alındığında faydalıdır. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın..