Sütün içine birer kaşık atıp kaynatın! Gripten zayıflamaya kadar her derde deva oluyor

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MUCİZEVİ KARIŞIM TARİFİ

Zerdeçallı süt doğal ağrı kesici olarak biliniyor. Baş ağrısı, regl ağrısı, eklem ağrısı gibi ağrılara iyi geliyor. Vücudu rahatlatıyor ve uyku düzeni sağlıyor. Gün içinde insanların enerjisini yükseltiyor. Zerdeçallı süt diyet listelerinde de sık sık yer alıyor, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakılmasını sağlıyor. Cilt üstündeki akneleri azaltıyor ve lekelere iyi geliyor. Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Karaciğer yağlanmasına karşı bağışıklık kazandırıyor. Spordan sonra zedelenen kasları toparlıyor, iştahı azaltıyor ve zayıflamaya yardım ediyor. Hücreleri yenilemeye yarıyor. Zerdeçallı süt yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı bal, yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 1 parça taze zerdeçal. İlk olarak zerdeçal rendelenir.





1 tatlı kaşığı rendelenmiş zerdeçal yeterli olur. Daha sonra 1 su bardağı süt cezve içinde zerdeçalla karıştırılarak kısık ateşte kaynatılır. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutulur ve altı kapatılır. Sütün içine taze çekilmiş karabiber eklenir. İsteğe bağlı içine bal dökülüp tatlandırılarak tüketilebilir. Zerdeçallı süt içinde olan faydalı mineraller hücrelerin yenilenmesini sağlar. Spordan sonra zedelenen kasları rahatlatır, cilt sağlığına ve saç sağlığına iyi gelir. Ancak zerdeçallı çay tüketiminin aşırı olmaması gerekir. Zerdeçallı süt içinde olan mineraller sayesinde kişiyi tok tutar ve zayıflama süreçlerinde iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır. Zerdeçallı süt ağır bir içecek olmadığı için günün her saatinde tüketilebilir. Sabah saatlerinde tüketildiği zaman enerji verir, yemeklerden önce kasları gevşetir ve sinirleri yatıştırmaya yarar ve rahat bir uyku uyunmasını sağlar.