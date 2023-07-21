Suyun içine bir tutan eklendiğinde gün boyu dinç kalmayı sağlıyor

Eğer güne başlarken suyunuza bir tutam atarsanız faydalarına inanamazsınız! Uzmanlar bunu kesinlikle öneriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNE BU SUYLA BAŞLAYIN

Uzmanlar chia tohumlarının faydalarını sık sık anlatıyor. Küçük olan chia tohumları yenmeye en müsait tohumlardandır. Chia tohumları besin maddeleri içinde önemli bir kaynaktır. Eğer bir tutam chia tohumu tüketirseniz günlük olarak lif, protein, mineral, B vitamini değerlerinizi alabilirsiniz. Önemli bir antioksidan kaynağı olan chia tohumu hassas yağları ekşimeye karşı korur ve vücudu hasarlardan korumaya yardımcı olur.





Bu tohumu tükettiğiniz zaman omega 3 yağ asitleri gibi önemli yağları alabilirsiniz ve bu yağlar beyin ve göz sağlığına, bağışıklığa ve kalp sağlığına iyi gelir. Chia tohumu lif açısından zengin olduğu için bağırsak hareketlerini iyileştirir ve sağlıklı şekilde kilo vermeye yardım eder. Chia tohumları yüzde 14 proteinden oluştuğu için kas oluşumuna etki eder ve içinde olan proteinlerle tokluk hissini artırır. Yüksek miktarda çözünür lif içeren chia tohumları 10-12 kat su emmeyi sağlar ve su içmek tokluk hissini artırır ve bu şekilde daha az kalori alarak kilo vermeniz kolaylaşır. Bir yemek kaşığı chia tohumu bir buçuk bardak ılık suyun içine atılır ve bir saat bekletilir. İçine bir tane limon sıkılarak sabahları tüketilebilir.