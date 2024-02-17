Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Tarhana çorbasını sakın bu şekilde tüketmeyin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 19:30
Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Tarhana çorbası böyle tüketildiğinde şifadan çok zarar veriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARHANA ÇORBASINI BÖYLE TÜKETMEYİN

Tarhana uzun uğraşlarla yapılıyor ve Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geliyor. Tarhana çorbasının hastalık halinde içilmesi birçok olumsuz etkiye sebep oluyor. Hastalıkları iyileştirmesi yerine birçok zararı beraberinde getirebiliyor. Beslenme uzmanları içinde olan yoğun miktardaki unun hastalıklarda tüketildiği zaman zarara dönüştüğünü söylüyor. Özellikle çocukların ve hastaların tarhana çorbası içmemesi öneriliyor. Hastalık durumlarında tavuk suyu, kelle paça, zerdeçallı mercimek, fesleğenli domates, 

tarhana çorbasını böyle tüketmeyin

zencefilli havuç, bal kabağı, ıspanak, pırasa, balık çorbalarını tüketebilirsiniz. Kıymalı tarhana çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 100 gram kıyma, bir buçuk çay bardağı toz tarhana, bir yemek kaşığı salça, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 7-8 su bardağı sıcak su, 3 diş sarımsak ve tuz. İlk olarak kıyma yağla birlikte kavrulur. Kıyma piştikten sonra salça eklenir ve üç dört dakika kavrulur. Daha sonra sıcak su eklenir ve kaynamaya bırakılır. Bir kasede tarhana az miktarda suyla ezilir ve su kaynadıktan 10 dakika sonra hızlı şekilde karıştırılır ve çorbaya karıştırılır. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynadıktan sonra altı kısılır ve rendelenen sarımsaklar ve tuz eklenir. 10-12 dakika son ocak altı kapatılır. Kıymalı tarhana çorbasını sıcak şekilde servis yapabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avuç avuç saçı dökülenlerin imdadına yetişti! Pahalı şampuanlardan daha çabuk etki ediyor
2
Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin
3
Doktora gittiğinizde reçeteye bu bitkiyi yazıp pazara gönderiyor! Meğer en etkili soğuk algınlığı bu bitki kökündeymiş
4
Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor
5
Sadece süs için kullananlar çok şey kaçırıyor! Tabiat ana bedava ilaç sunmuş! Faydasını duyan toplamaya gidecek
6
Diş macunu ve fırçadan daha etkili! Bu yağı kullanan herkes diş doktoruna sadece kontrole gidiyor
7
Üçü bir arada süper üçlü! Hiç bir kanser hücresi barındırmıyor, kemoterapiye meydan okuyor

Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Avuç avuç saçı dökülenlerin imdadına yetişti! Pahalı şampuanlardan daha çabuk etki ediyor

Cüzdanında 1 TL olanlar aman dikkat! Artık buralarda geçerliliği sona erdi!

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?