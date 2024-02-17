Tabak tabak tarhana çorbası içenler şoka uğrayacak! Böyleyken ağzınıza bile sürmeyin

Tarhana çorbası böyle tüketildiğinde şifadan çok zarar veriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARHANA ÇORBASINI BÖYLE TÜKETMEYİN

Tarhana uzun uğraşlarla yapılıyor ve Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geliyor. Tarhana çorbasının hastalık halinde içilmesi birçok olumsuz etkiye sebep oluyor. Hastalıkları iyileştirmesi yerine birçok zararı beraberinde getirebiliyor. Beslenme uzmanları içinde olan yoğun miktardaki unun hastalıklarda tüketildiği zaman zarara dönüştüğünü söylüyor. Özellikle çocukların ve hastaların tarhana çorbası içmemesi öneriliyor. Hastalık durumlarında tavuk suyu, kelle paça, zerdeçallı mercimek, fesleğenli domates,





zencefilli havuç, bal kabağı, ıspanak, pırasa, balık çorbalarını tüketebilirsiniz. Kıymalı tarhana çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 100 gram kıyma, bir buçuk çay bardağı toz tarhana, bir yemek kaşığı salça, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 7-8 su bardağı sıcak su, 3 diş sarımsak ve tuz. İlk olarak kıyma yağla birlikte kavrulur. Kıyma piştikten sonra salça eklenir ve üç dört dakika kavrulur. Daha sonra sıcak su eklenir ve kaynamaya bırakılır. Bir kasede tarhana az miktarda suyla ezilir ve su kaynadıktan 10 dakika sonra hızlı şekilde karıştırılır ve çorbaya karıştırılır. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynadıktan sonra altı kısılır ve rendelenen sarımsaklar ve tuz eklenir. 10-12 dakika son ocak altı kapatılır. Kıymalı tarhana çorbasını sıcak şekilde servis yapabilirsiniz.