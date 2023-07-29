Tam bir C vitamini deposu ama değerini bilen yok! Portakalı, limonu solda sıfır bırakıyor

Çin'in binlerce yıllık favori meyvelerinden olan koca yemiş, ülkemizde Batı Karadeniz bölgesinde yer alıyor. Ticari olarak fazlasıyla kıymetli olan bu meyve, C vitamini ve çeşitli minerallerin deposu olarak biliniyor.

Koca yemişin faydaları saymakla bitmezken yüksek tansiyondan kalbe, mide rahatsızlıklarından kolesterole kadar pek çok sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasıyla biliniyor. Göz sağlığı üzerinden olumlu etkileri olan koca yemiş, anti kanser özelliğiyle çeşitli çalışmalarda yer alıyor. Güçlü antioksidan ve antienflamatuar özellikleri içeriğinde barındıran bu meyve, vücudu birçok hastalığa karşı korur ve vücut direncini arttırarak bağışık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.





Cilt sağlığında önemli etkileri olan koca yemiş, sivilce ve akne oluşumunun önüne geçerken sivilcelerin en hızlı şekilde geçmesine yardımcı oluyor. Siyah noktalar üzerinde de etkili yapısı olan bu meyve İngiltere'den Asya'ya kadar birçok bölge üzerinde yetiştirmeye uygun olurken Türkiye'de ise Trakya, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de çoğunlukla ormanlık alanlarda görülüyor.

KOCA YEMİŞ NASIL TÜKETİLİR?

Birçok aktar üzerinden ulaşabileceğiniz koca yemiş, öğütülmüş hali bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Koca yemiş bitkisinin meyveleri dışında yaprakları kurutulmasıyla bitki çayı yapılır. Bunların dışında ise yapraklarıyla demlenilen çay cilt üzerinde uygulanabilir.