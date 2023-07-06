Tansiyon hastalarına teknoloji ümidi! Bu teknoloji hastalığı tarihe gömebilir

Akıllı saatler, 7/24 tansiyon bilgisi sunma yeteneğiyle önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, rahatsızlandığınızda sadece size bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda sağlık ekiplerine çağrıda bulunabilir ve bulunduğunuz konumun bilgisini göndererek hızlı müdahale imkanı sağlar.

Akıllı saatler, tansiyonu izlemek için iki farklı teknolojiyi kullanır: Elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG).

HANGİ AKILLI SAAT MODELLERİ TANSİYON ÖLÇÜMÜ YAPABİLİYOR?





EKG teknolojisi, bir sensör aracılığıyla kalbin elektrik sinyallerini ölçerek kalp atış hızını ve dolayısıyla tansiyonu izler. Nabız süresi (PTT) olarak bilinen bu ölçüm, kalpten bileğe kadar olan bir darbenin alması için geçen süreyi ölçer. Bu ölçümü kullanarak, akıllı saatler kalp atış hızındaki değişiklikleri takip eder ve tansiyonu tahmin etmeye yardımcı olur.

PPG teknolojisi ise fotopletismografi adı verilen bir diyagram kullanır. Bu teknoloji, vücutta akan kanın hacimdeki değişiklikleri izler ve kan basıncındaki değişiklikleri gösterir. Işık sensörleri kullanarak arterlerde akan kanın hacim değişikliklerini algılar ve bu değişikliklerin kalp atış hızındaki dalgalanmalara yol açmasını kaydeder. Bu sayede akıllı saatler, kan basıncındaki değişiklikleri takip ederek tansiyonu tahmin eder.

Yukarıda belirtilen bazı akıllı saat modelleri, tansiyon ölçümü yapabilen özelliklere sahiptir. Bu saatler arasında OMROM HeartGuide, HalfSun Fitness, MorePro Fitness, Yamay Fitness Tracker, Samsung Galaxy Watch 4, BP Doctor Pro, Huawei Watch GT ve Apple Watch bulunmaktadır.

Bu teknolojiler sayesinde akıllı saatler, tansiyon hastalarının sağlık durumunu sürekli olarak izleyebilir ve erken müdahale imkanı sağlayarak sağlık takibini kolaylaştırır. Ancak, doğruluk sağlamak için tansiyon ölçümlerini periyodik olarak standart bir tansiyon aletiyle kalibre etmek önemlidir.