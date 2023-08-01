Ter kokusu bir aktara bakacak! Bunları hemen satın alın: Deodoranttan yüz kat etkili

Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, aşırı sıcaklarda yaşanan terleme ve ter kokusu sorununa karşı bitkisel çözümler sunduğunu belirtiyor. Sıcak havalarda bunalan ve rahatsız olan bazı vatandaşlar, aktarların tavsiyelerine başvuruyor.

TER KOKUSUNA KARŞI DOĞAL DEODORANT TAŞI





Haber ajansına göre, Hormonlardan dolayı kadın ve erkeklerde terlemeye karşı bitkisel çözümlerin farklılık gösterebileceğini ifade eden Aktar Muhammed Hanzala Altun, şunları dile getirdi:

"Bu yıl yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle sıcaklıklar oldukça yüksek seyrediyor. Şu anda yoğun bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Bu durumda öncelikle vücudun sıvı kaybını önlemek için bol miktarda sıvı tüketmeyi öneriyoruz.

Ayrıca, vücudu yormayacak, ancak sıvı değeri yüksek besinleri tüketmeyi de tavsiye ediyoruz. Genellikle terleme şikayetiyle bize başvuranlar, kadınlar ve erkekler olarak ayrılıyor. Hormon bozukluklarından dolayı normalden daha fazla terleyenler olabiliyor.

Kadınlar için hormonel bozukluklar için aslan pençesi, civan perçemi ve biberiye gibi bitkileri öneriyoruz. Bunların üzerine ekleme yapılabilecek başka otlar da mevcut. Erkekler için ise adaçayı ve papatya gibi rahatlatıcı bitkileri tavsiye ediyoruz. Hormonlarının düzenlenmesine yardımcı olabilecek çözümler sunuyoruz."

Altun ayrıca, doğada her şeyin bir çözümü olduğunu belirterek, şeb taşının aşırı terlemeye karşı kullanılabileceğini ifade ediyor. Ter kokusunu önlemek için şeb taşına yasemin yağı veya lavanta yağı sürüp doğal deodorant şeklinde kullanılabileceğini ekliyor. Bu doğal çözümler kadınlar ve erkekler için aynı şekilde uygulanabilir.

Altun, şeb taşı tedavisinin çok eski bir yöntem olduğunu ve bitkisel yağlarla daha da etkili hale getirilebileceğini sözlerine ekledi. Yasemin yağı ter kokusunu bastırıcı etkisiyle kadınlar tarafından tercih edilirken, lavanta ve vanilya yağlarının da kullanılabileceğini belirtiyor. Altun, Allah'ın verdiği bitkilerin kullanılabilecek çok sayıda ürün sunduğunu vurguluyor.

Aktar Muhammed Hanzala Altun'un sunduğu bu bitkisel çözümler, sıcak havalarda yaşanan terleme ve ter kokusu sorununa doğal ve etkili çözümler sunuyor. Vatandaşlar, aktarlardan aldıkları tavsiyelerle sağlıklı ve rahat bir yaz dönemi geçirebilirler.