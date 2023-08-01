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Ter kokusunu maziye gömen formül! Deodorant kullanmaya bile gerek kalmayacak

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Ter kokusunu maziye gömen formül! Deodorant kullanmaya bile gerek kalmayacak
Ter kokusu yaz aylarında büyük bir sorundur. Artık ter kokusunu düşünmek yok. Bu doğal el yapımı yöntem ter kokusunu ortadan kaldırır. Peki, doğal koltuk altı spreyi nasıl yapılır..

Sağlıklı ve çevreci olmak istiyorsanız bu tarif tam da size göredir. Hemen her mevsim karşımıza çıkan ter kokusu daha çok yaz aylarında artar. Pek çok kişinin kabusu olan ter kokusu için doğal çözümler bulabilirsiniz.

Bilindiği üzere, deodorant ve roll-on gibi ürünler, alüminyum ve parabenler gibi zararlı kimyasal maddeler içerir. Vücudumuzu bu kimyasallardan uzak tutabilmek adına kullanabileceğimiz birkaç yöntem var. İşte kokudan kurtulmak için evde kullanabileceğiniz çevre dostu ve sağlıklı bir koltuk altı spreyi tarifi.

Ter kokusunu maziye gömen formül

Koltuk altı spreyi nasıl yapılır?

Ter kokusunu önlemenin birkaç basit yolu vardır. Hemen hemen her evde bulunan basit malzemeleri kullanarak kendi spreyinizi yapabilirsiniz. Evde koltuk altı spreyini hazırlamak için şu adımları izleyin:

Koltuk altı spreyini hazırlamak için bir bardak suya, bir yemek kaşığı kabartma tozu ile birlikte avanta yağına ihtiyacınız olacak.

En sevdiğiniz kokulu esansiyel yağı lavanta yerine kullanabilirsiniz. Karbonatı ılık suya ekledikten sonra iyice eritin.

Daha sonra bu karışıma en sevdiğiniz uçucu yağdan 5-6 damla ekleyin. Karışımı bir sprey şişesine dökerek kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce karışımı çalkalamayı unutmayın.

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