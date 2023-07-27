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Tereyağının sahte olduğu anlamanın kolay formülü! Sadece bunu yapmak yeterli

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Tereyağının sahte olduğu anlamanın kolay formülü! Sadece bunu yapmak yeterli
Tereyağı ülkemiz genelinde en çok tüketilen besinlerden biridir. Tereyağını hem kahvaltıda hem de öğünlerde tüketmek birçok faydayı doğru miktarda sağlar. Ne yazık ki, piyasada kalitesiz sahte tereyağı bulmak yaygındır. Gerçek tereyağını ayırt etmek zor olabilir. İşte tereyağı hakkındaki gerçeği nasıl ortaya çıkaracağınız hakkında bazı bilgiler..

Tereyağı, Türk mutfağının en çok kullanılan yiyeceklerinden biridir. Her yemekle iyi gider, çorbaları tatlandırır ve çıtır çıtır tostun öne çıkan özelliğidir. Ancak günümüzde gerçek tereyağı bulmak giderek zorlaşıyor. Sonuç olarak, gerçek ile sahte arasında ayrım yapmak giderek daha zor hale gelmekte.

Gerçek tereyağı, sınırlı ve uygun miktarlarda tüketildiğinde birçok fayda sağladığı söyleniyor. Bol miktarda kalsiyum içeren tereyağı aynı zamanda A, D ve E vitaminlerini de barındırır. Tereyağı, kolesterolü düşürmeye ve vücut yağ yüzdesini korumaya da yardımcı olur.

Tereyağının sahte olduğu anlamanın kolay formülü

İşte, tereyağının gerçek olup olmayacağını anlayabileceğiniz bazı basit yöntemler..

* Tereyağının gerçekliğini anlamak için en bariz noktalardan birisi tereyağı tavada eritildiğinde köpürmüyorsa, yanlış tereyağınız var demektir. Eriyince bir tabağa aktarın. Tabakta akan kısmın rengi tereyağının renginden daha koyu ise sahtedir.

* Tereyağı oda sıcaklığında bekletildiğinde yumuşamışsa başka bir yöntem de etkilidir. Ancak yumuşamadan sulu olursa sahtedir.

* Tereyağını buzdolabından çıkarır çıkarmaz dilimlemek zorsa, gerçektir. Tereyağına bıçakla dokunulduğunda çatlıyor veya ufalanıyorsa sahtedir.

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