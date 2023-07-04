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  3. Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bu varsa tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bu varsa tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

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Tırnaklarınızı hemen kontrol edin! Eğer bu varsa tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Hastalıkların belirtileri birçok kişi tarafından anlaşılmazken tırnaklarında ki değişim ise o rahatsızlıkların belirtisi gündeme geldi. Erken teşhis, demansın ilerlemesini geciktirmek için en iyi çözüm olarak görülüyor. Tehlikeli hastalığın ilk belirtisi bu çıktı.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar üzerine tırnaklarda ki değişimler hastalıklar ortaya çıktı. Gerekli tetkiklerin yapılması noktasında uyarılar yapıldı. Sosyal becerilere etki eden semptomlar olarak ciddi hastalıklara işaret edebilir. Hafıza düşünme yetisini ve sosyal becerilere etki eden belirtiler hastalıkları ortaya çıkartılır.

Bilişsel bozulma ve birlikte saç tırnaklardaki değişiklikler meydana gelebileceği ortaya çıktı. Deri lezyonları demans sendromonun tanısında alzheimer hastalığında cilt lezyonlarının varlığı konusunda gündeme gelindi. Saç ve tırnaklardaki değişimler önemli hale geldi.

demans hastalığı

HASTALIĞIN EN ERKEN EVRESİ

Demansa genellikle ihmal edilen hijyen, yatak yarası, nasihat, mikozlar, bakteri yaraları ve kaşıntıdan meydana gelen cilt lezyonları eşlik eder. Tırnak plağındaki mikro besinlerin konsantrasyonunda ki değişiklikler en erken evrelerinin ele alınması gerekiyor.

Demans sendromlarında dermatolojik yönler ele alındığında ayırt etmek için belirtiler belirlendi. Kaşıntı, ıyatrojenik lezyonlar, vasküler kökenli demansla ilişkili lezyonlar, alzheimer hastalığında saç ve tırnak bozuklukları ve demansın tanısal belirtileri ise ciltteki değişiklikler oldu.

RİSK ALTINDA OLANLAR

Demans için önemli risk faktörleri yer alırken 85 yaşın üzerideki hastaların yüzde 20-50 arasında etkileşimler oluyor. Her demans durumunun karakteristiğini tanımak, hastanın yaşına bakılmadan zamında tanıyı ortaya koyar. Hafıza sorunları ya da düşünme becerileri hakkında endişe duyan herkesin ileri testler için doktorlarına danışması gerekir. 

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