Tiroid kanseri bu belirtilerle kendini gösteriyor

Dünya çapında ve özellikle Türkiye'de tiroid kanseri vakalarının hızla arttığı açıklandı. Dünya Tiroid Haftası'nda açıklanan verilere göre, tiroid kanseri, özellikle kadınlarda meme kanserinden sonra en sık rastlanan kanser türü haline gelmiştir.

Tiroid, vücudun enerji kullanımını kontrol eden hormonları üreten önemli bir bezdir ve neredeyse her vücudun temel işlevlerini düzenler. Ancak tiroid hastalıklarının kadın cinsiyeti, yaş, genetik faktörler ve hamilelik gibi etkenlerle ilişkilendirildiği belirtilmektedir.

Meme ve Endokrin Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Çitgez, tiroid hastalıkları hakkında önemli bilgiler verdi. Tiroid bezinin yapısal olarak büyümesi olan guatr ve tiroid nodülleri gibi sorunlar, tiroid hastalıklarına örnek olarak verilmektedir. Prof. Dr. Çitgez, nodüllerin çoğunun zararsız olduğunu, ancak yüzde 5-10'unun kanserli hücreler içerebileceğini açıkladı.





Tiroid kanseri, farklı alt gruplara ayrılmaktadır ve genellikle yavaş seyirli bir kanser türüdür. Tiroid kanseri tedavisinde cerrahi yöntemler sıkça kullanılmaktadır, ancak bu ameliyatların riskleri de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Çitgez ayrıca, tiroid hastalıklarından korunmanın bazı durumlar için mümkün olduğunu, ancak bazı hastalıkların genetik ve vücut içi faktörlerle ilgili olduğunu belirtti. Tiroid hastalıklarının belirtileri arasında hipotiroidi ve hipertiroidiye bağlı semptomlar bulunmaktadır.

Tiroid hormon sentezi için iyotun önemli olduğu ve bazı hastalarda D vitamini, selenyum, B12 vitamini ve demir eksikliklerinin tedavi edilmesi gerektiği de açıklamalara eklenmiştir.

Tiroid hastalıklarının tanısı için kan testleri ve ultrason gibi yöntemler kullanılmaktadır. Nodüllerin şüpheli olduğu durumlarda biyopsi yapılabilir ve sonuçlara göre tedavi planı oluşturulabilir. Kanserin tipine ve evresine bağlı olarak radyoaktif iyot tedavisi de uygulanabilir.

Tiroid kanseri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve risk faktörlerini anlamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir. Bu hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak için dünya genelinde Tiroid Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir.