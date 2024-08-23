Trabzon'da Prematüre Bebeklere Kalp Ameliyatı

Trabzon'da Prematüre Bebekler Ameliyat Edildi

Doğuştan kalp hastalığı bulunan düşük doğum ağırlıklı iki prematüre bebek, İstanbul'dan gelen uzman ekip tarafından ameliyat için Trabzon'da gerçekleştirildi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında bulunan 23 ve 27 haftalık bebeklerin kalp hastalıkları, ilaç tedavisine rağmen düzelmedi.

Uzman Ekipten Müdahale

Hastane yetkilileri, bebekler için İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli kalp cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile irtibat kurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bebeklerin ameliyatı için Trabzon'a gelme kararı alındı.

Ameliyatın Başarısı

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Karaci'nin gerçekleştirdiği ameliyatların başarılı geçtiğini belirtti. Usta, bu tür durumlarda hastaların il dışına sevk edilmesi gerektiğini, bunun da birçok zorluk ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Kalp Damarlarındaki Sorunlar

Prof. Dr. Karaci, bebeklerin anne karnında yaşamlarını sürdüren damarların doğumdan sonra kapanmadığını ifade etti. "Normalde bu açıklık doğumdan sonra kapanmalıydı, fakat prematüre hastalarda bu gerçekleşmezse doğum sonrası ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor," dedi.

İlaç ve Cerrahi Müdahale Gereksinimi

Serinledi diyebilirsiniz. Her iki bebeğe de 800 gram ve 1 kilo 200 gram olmak üzere iki kez ilaç tedavisi uygulandı. Damarlarının kapanmaması durumunda cerrahi müdahale kaçınılmaz hale geliyor. "Tanımlanan durum nedeniyle bebeklerin taşınması zorlayıcı bir risk oluşturuyordu," diye eklenmişti.

Ailelerin Teşekkürü

Doç. Dr. Handan Bezirganoğlu ve Çocuk Kardiyoloğu Rukiye İrem Yekeler de bebeklerin sağlık durumları hakkında bilgi vererek süreci takip edeceklerini dile getirdi. Bebeklerden Yiğit Atay'ın annesi Lia Atay, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Trabzon'da doğuştan kalp hastalığı bulunan düşük doğum ağırlıklı prematüre iki bebek, İstanbul'dan gelen ekip tarafından ameliyat edildi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloğu Rukiye İrem Yekeler, bebeklerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Trabzon'da doğuştan kalp hastalığı bulunan düşük doğum ağırlıklı prematüre iki bebek, İstanbul'dan gelen ekip tarafından ameliyat edildi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloğu Rukiye İrem Yekeler, bebeklerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Trabzon'da doğuştan kalp hastalığı bulunan düşük doğum ağırlıklı prematüre iki bebek, İstanbul'dan gelen ekip tarafından ameliyat edildi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloğu Rukiye İrem Yekeler, bebeklerin durumuna ilişkin bilgi verdi.