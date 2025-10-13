Tromboz ve Damar Tıkanıklığı Ölüm Riski: Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Uyarıyor

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, tromboz ve damar tıkanıklığının dünya genelinde birinci ölüm nedeni olduğunu, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeyle riskin azaltılabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 14:02
Tromboz ve Damar Tıkanıklığı Ölüm Riski: Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Uyarıyor

Tromboz ve damar tıkanıklığı yaşamı tehdit ediyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve TÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, trombozun (kan pıhtılaşması) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Tromboz nedir, nasıl zarar verir?

Demir, trombozun damar içinde pıhtı oluşması sonucu kan akışının engellenmesiyle ortaya çıktığını ve bunun organlara yeterli oksijen gitmesini önleyerek ciddi hasarlara yol açtığını anlattı. "İnsanların birinci ölüm nedeni damar tıkanıkları. Yani trombotik hastalıkların oluşturduğu tablo."

Sonuçları ve yaşa bağlı risk

Prof. Dr. Demir, bu tablo sonucunda "Kalp krizi, felç, akciğer ya da bacak damarlarının tıkanmasıyla ölümler oluyor." dedi. Ayrıca yaşla birlikte damar sertliğinin arttığını, yaşın ilerlemesiyle kanın yapısal değişikliği ve kan hücrelerinin değişimiyle birlikte damar tıkanıklıklarının daha kolay oluştuğunu belirtti.

Önlem ve farkındalık

Demir, tromboz riskinin azaltılmasında düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca tromboz hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı.

Tromboz (kan pıhtılaşması) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar, dünyada ölüm sebepleri...

Tromboz (kan pıhtılaşması) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar, dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tromboz ve Damar Tıkanıklığı Ölüm Riski: Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Uyarıyor
2
KTÜ Farabi'de Kapalı Yöntemle 2,5 cm'lik 'Dev Anevrizma' Başarıyla Tedavi Edildi
3
Kalbi 3 Kez Duran 74 Yaşındaki Hasta 'Literatürlük' Ameliyatla Hayata Döndü
4
Adana'da kök hücre bağışına giden kadına "Bifenotipik Akut Lösemi" teşhisi
5
Egzersiz ve Beslenme Kan Pıhtılaşma Riskini Azaltıyor
6
İstanbul'da Uluslararası Rett Sendromu Konferansı: Genetik Tedavi Umudu
7
Van'da 3,5 saatlik ameliyatla 4 kilogramlık karın kitlesi çıkarıldı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi