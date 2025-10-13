Tromboz ve Damar Tıkanıklığı Ölüm Riski: Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Uyarıyor

Tromboz ve damar tıkanıklığı yaşamı tehdit ediyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve TÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, trombozun (kan pıhtılaşması) ve damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Tromboz nedir, nasıl zarar verir?

Demir, trombozun damar içinde pıhtı oluşması sonucu kan akışının engellenmesiyle ortaya çıktığını ve bunun organlara yeterli oksijen gitmesini önleyerek ciddi hasarlara yol açtığını anlattı. "İnsanların birinci ölüm nedeni damar tıkanıkları. Yani trombotik hastalıkların oluşturduğu tablo."

Sonuçları ve yaşa bağlı risk

Prof. Dr. Demir, bu tablo sonucunda "Kalp krizi, felç, akciğer ya da bacak damarlarının tıkanmasıyla ölümler oluyor." dedi. Ayrıca yaşla birlikte damar sertliğinin arttığını, yaşın ilerlemesiyle kanın yapısal değişikliği ve kan hücrelerinin değişimiyle birlikte damar tıkanıklıklarının daha kolay oluştuğunu belirtti.

Önlem ve farkındalık

Demir, tromboz riskinin azaltılmasında düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca tromboz hastalığına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nde etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı.

