TÜİK, 2022 Sağlık Modülü Verilerini Yayımladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Sağlık Modülü" verilerini yayımladı.

Buna göre, "Sağlık Modülü" adlı çalışma, 2022 yılında Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile birlikte modül olarak uygulandı. Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan modülün amacı, hanelerdeki 15 yaş ve üstündeki tüm fertlerin sağlık durumlarını ve bu alandaki harcamalarının hane halkına getirdiği yükü tespit etmek olarak belirlendi.

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Göstergeleri

Son yıllarda yoksulluğun yanı sıra sosyal dışlanma kavramının da önemli hale gelmesiyle yoksulluk veya sosyal dışlanma göstergesi olan "AROPE" üretilmeye başlandı. AROPE göstergesi, Eurostat tarafından ilk defa Avrupa 2020 hedefleri kapsamında önerilmiş bir gösterge niteliği taşıyor. Göreli yoksulluk ya da maddi ve sosyal yoksunluk içinde olan veya çok düşük çalışma yoğunluğu bulunan hanelerde yaşayan fertler "yoksul veya sosyal dışlanmış" olarak tanımlanıyor.

Sağlık Harcamaları

Bu göstergeler ışığında yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 7,3'üne çok, yüzde 36,1'ine biraz yük getirirken yüzde 47,7'sine yük getirmediği tespit edildi. Diş muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 5,5'ine çok, yüzde 25,8'ine biraz yük getirdiği, yüzde 32,2'sine ise yük getirmediği anlaşıldı. İlaç harcamalarının hanelerin yüzde 5,9'unda çok, yüzde 37,3'ünde biraz yük oluştururken yüzde 50,8'ine yük getirmediği kayıtlara geçti.

Gelir Gruplarına Göre Sağlık Harcamaları

Doktor muayene ve tedavisi ile ilaç için harcama yapmama durumunun hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü. Diş muayene ve tedavisine ilk (en düşük) yüzde 20'lik gelir grubunda olanların yüzde 51,9'unun, ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 44,8'inin, üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 40,6'sının, dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 36,9'unun, beşinci (en yüksek) gelir grubunun ise yüzde 32,8'inin harcama yapmadığı görüldü.

Fiziksel Aktivite ve İletişim Faaliyetleri

Bir işte çalışan fertlerin çoğunlukla oturarak çalıştığı belirlendi. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin oturarak çalışma oranı risk altında olmayanlara göre daha düşük çıktı. Fertlerin olağan bir haftada iş dışında geçirdikleri zamanlarda fiziksel aktivite veya boş zaman aktivitesi yapma oranı düşük çıktı. İletişim faaliyetlerinde zorlanma oranı ise genel olarak düşük seviyede olduğu görüldü.