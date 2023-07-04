Tüm ağrıları dindirmenin formülü tek besinde! Yemeyen bin pişman oluyor
Kemik ve eklem hastalıklarına çok iyi gelen iğne ülkemizin dört bir yanında yetişirken kemiklerin taş gibi yapan faydaları biliniyor. İğde, bazı hastalıkları ilaç kullanmadan tedaviyle sonuçlandırıyor. İçerdiği liflerle beraber sorunların çözülmesinin önüne geçiyor. A ve C vitaminleri zenginliğiyle beraber faydaları kısa sürede ilgi odağı oldu.
İĞDENİN FAYDALARI
Böbrek hastalıklarına karşı iyileştirme etkisi
Böbrek taşı ve kumu sorunlarını iğne içmeden tedavi eder
C vitamini deposu olan iğne, grip ve nezle hastalıklarına karşı korumaya geçer
İshal oluşumunun önüne geçer
Kuru iğde meyvesi ve yaprakların oluşan bitki çayları kuru öksürük probleminin önüne geçer
İğde içerisine olan omegadan ötürü vücut içerisinde kolajen seviyesini artırmasına yardımcı olur.
Kemik erimesinin önüne geçer
Sindirim sistemini kuvvetlendirir
Yüksek tansiyonu dengeye tutar.
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