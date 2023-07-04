Tüm ağrıları dindirmenin formülü tek besinde! Yemeyen bin pişman oluyor

Kemik ve eklem hastalıklarına çok iyi gelen iğne ülkemizin dört bir yanında yetişirken kemiklerin taş gibi yapan faydaları biliniyor. İğde, bazı hastalıkları ilaç kullanmadan tedaviyle sonuçlandırıyor. İçerdiği liflerle beraber sorunların çözülmesinin önüne geçiyor. A ve C vitaminleri zenginliğiyle beraber faydaları kısa sürede ilgi odağı oldu.

İĞDENİN FAYDALARI

Böbrek hastalıklarına karşı iyileştirme etkisi

Böbrek taşı ve kumu sorunlarını iğne içmeden tedavi eder





C vitamini deposu olan iğne, grip ve nezle hastalıklarına karşı korumaya geçer

İshal oluşumunun önüne geçer

Kuru iğde meyvesi ve yaprakların oluşan bitki çayları kuru öksürük probleminin önüne geçer

İğde içerisine olan omegadan ötürü vücut içerisinde kolajen seviyesini artırmasına yardımcı olur.

Kemik erimesinin önüne geçer

Sindirim sistemini kuvvetlendirir

Yüksek tansiyonu dengeye tutar.