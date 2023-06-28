Tüm hastalıklara meydan okuyor! Günde 1 kaşık yemek yeterli: Ömrü uzatıyor

Demir eksikliği konusunda ilk akla gelen sağlıklı besinlerden biri pekmezdir. Andız pekmezi ise çeşitli pekmezler arasında yer alır. Andız pekmezi üretimi oldukça meşakkatli olsa da sağlığa inanılmaz faydaları vardır. Düzenli olarak andız pekmezi tüketmek vücudu adeta yeniler. İşte andız pekmezinin sağladığı faydalar...



ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFLETİR

Günlük bir kaşık andız pekmezi tüketmek, akciğerleri rahatlatır. Andız pekmezi öksürüğe oldukça iyi gelir.

Günde 1 kaşık tüketildiğinde, grip gibi enfeksiyonlara karşı doğal antibiyotik etkisi gösterir. Soğuk algınlığı, öksürük ve bronşit gibi solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Şiddetli öksürüğü önler ve boğazdaki yanma hissini hafifletirken balgamı da azaltır.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI ETKİLİDİR

Tam anlamıyla bir şifa kaynağı olan andız pekmezi, Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen bir çam türü olan andız ağacının tohumlarından elde edilir. Sadece Türkiye'de bulunan ve geleneksel yöntemlerle üretilen andız pekmezi, soğuk algınlığından iltihaplara kadar birçok sağlık sorununa iyi gelir.





DOĞAL ANTİOKSİDAN MADDE

Doğal bir antioksidan olan andız pekmezi, saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini önler. Düzenli olarak andız pekmezi tüketmek, basur ve ishal oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Bağırsak parazitlerinin oluşumunu önleyerek dışkılamanın kolaylaşmasına yardımcı olur. Ayrıca böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olurken oluşumunu da engeller.

KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUR

İdrar yolu enfeksiyonunu önleyerek idrar yapmayı kolaylaştırır. Vücuttaki toksinleri atmayı destekler. Kanı temizleyerek damarları açar. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkileri bulunur.

VÜCUT YARALARINI İYİLEŞTİRİR

Andız pekmezi, iltihapların baş düşmanıdır. Ağız içi yaralar ve aftaları iyileştirir. Diken ve çıban gibi yaraları hızla iyileştirir. Her gün andız pekmezi tüketmek vücudu yeniler. Daha sağlıklı ve enerjik bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur.

ANDIZ PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Andız pekmesinin tüm bu faydalarından yararlanmak için her sabah bir yemek kaşığı tüketmeye özen gösterin. Çocuklar ise sabah ve akşam bir tatlı kaşığı şeklinde tüketebilirler. Ayrıca tahinle karıştırarak ya da bir bardak ılık suyla içerek de tüketebilirsiniz.