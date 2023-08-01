Türk bilim insanından mucize buluş: Meme kanseri sütyen ile tespit edilebilecek

Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren ve ekibi, kadınlarda meme kanserini erken teşhis etmek için elektronik bir sutyen geliştirdi. Bu yeni cihaz sayesinde meme kanseri çok daha erken tespit edilebilecek ve daha kolay takip edilebilecek. Meme kanseri, kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci en büyük sebebi olmasından dolayı büyük bir sağlık sorunudur. Prof. Dr. Dağdeviren ve ekibi, 6 yıllık çalışmalarının ardından elektronik sutyen projesini tamamladı ve ilk pilot çalışmada büyük başarı elde etti. Bu özel sutyen, memenin ultrason görüntüsünü hiçbir ultrason cihazına ihtiyaç duyulmadan çekebilmekte ve böylece meme kanserini erken teşhis etmek için kullanılabilmektedir. Bu buluş, meme kanseri hastalarının erken teşhisle daha iyi tedavi şansına sahip olmasını sağlayacak ve kanserle mücadelede büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. İşte detaylar...





MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİS İÇİN DAĞDEVİREN ELEKTRONİK SÜTYEN KEŞFETTİ

Prof. Dr. Canan Dağdeviren ve ekibi tarafından geliştirilen elektronik sutyen, meme kanserinin erken teşhisi için önemli bir rol oynayabilir. İlk klinik çalışmada, 71 yaşındaki bir kadında meme kistlerini tespit etmeyi başaran sutyen, standart ultrason taraması öncesinde kullanıldı ve küçük kistlerin bile başarıyla görüntülendiği gözlendi.

Sutyenin başarısı, geleneksel ultrasonla karşılaştırılabilir kalitede görüntüler sağlaması ve meme dokusunun sekiz santimetre derinliğe kadar taranabilmesiyle kanıtlandı. Bu teknoloji, meme kanserinin erken teşhisi ve takibi açısından büyük bir potansiyele sahip olabilir ve hastalığın tedavi sürecine önemli katkılar sağlayabilir.

Bu çalışma, Prof. Dr. Canan Dağdeviren için de özel bir öneme sahip. Kendisi, geçmişte meme kanseri ile mücadele eden Fatma Teyzesi için bu projeyi tasarlamış ve onun anısını yaşatmak istemiştir. Fatma Teyze, periyodik kontrollerine rağmen meme kanserine yakalanmış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu elektronik sutyen, onun anısını yaşatarak milyonlarca kadının hayatına dokunmayı hedeflemektedir. Canan Dağdeviren, bu aleti tüm kadınlara ithaf ederek onlara "yalnız değilsiniz" mesajını iletmektedir.

Elektronik sutyenin meme kanserinin erken teşhisi için umut vaat ettiği düşünülüyor. Geliştirilen bu teknoloji sayesinde daha önce fark edilemeyen kistlerin tespit edilebilmesi ve hastalığın erken aşamada tedavi edilebilmesi sağlanabilir. Bu çalışma, bilim dünyasında büyük bir ilgi ve umutla karşılanmıştır ve gelecekte daha fazla araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması beklenmektedir. Meme kanseri ile mücadelede önemli bir adım olan bu buluş, kadınların sağlığı için önemli bir kaynak olabilir ve daha fazla kadının hayatını kurtarmaya yardımcı olabilir.