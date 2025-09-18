Türk Böbrek Vakfı'ndan 'Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda Farkındalık Etkinliği

Türk Böbrek Vakfı Kasımpaşa'da Şeker Tüketimine Dikkat Çekti

Türk Böbrek Vakfı (TBV), bu yıl dördüncü kez kutlanan "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Kasımpaşa Emekli Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, aşırı şeker tüketimi ve buna bağlı hastalık riski taşıyan vatandaşlar uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

TBV Başkanı Timur Erk: Türkiye'de şeker tüketimi endişe verici boyutta

TBV Başkanı Timur Erk, konuşmasında toplumun aşırı şeker ve basit karbonhidrat tüketimi nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Erk, Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 15 yıldır tuz ve şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Erk ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük şeker tüketimini 13 küp yani 50 gram ile sınırladığı fakat Türkiye'de kişi başı tüketimin uzun süredir 140-150 gram seviyelerinde seyrettiğini vurguladı ve bunun özellikle diyabetli hasta sayısındaki artışa neden olduğunu kaydetti.

Erk, katılımcılara yönelik uyarılarında, "Mümkün olduğu kadar daha az ekmek, makarna, pilav yiyelim. Raf ömrü uzasın diye nişasta bazlı şeker ve aşırı tuz içeren gıdalardan uzak duralım. Ekonomik koşullar nedeniyle zorluk yaşansa da elimizden geldiğince sağlıklı beslenmeye, hareket etmeye ve trans yağlardan kaçınmaya gayret etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk: Şeker kısa vadede iştahı, uzun vadede organları etkiliyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk, şekerli gıdaların kısa vadede iştahı artırdığını, uzun vadede ise obezite, kalp-damar hastalıkları, böbrek sorunları ve bunamanın riskini yükselttiğini anlattı.

Öztürk, şekerin vücutta insülinin hızlı salınmasına yol açtığını; bunun kısa sürede acıkma ve yeniden tatlı yeme isteği doğurduğunu belirtti. "Basit şeker içeren gıdalar çoğunlukla kötü yağlarla birlikte tüketiliyor. Örneğin, bayramlarda sıkça yediğimiz baklava ya da hamburger gibi gıdalar hem basit karbonhidrat hem de sağlıksız yağ içeriyor" uyarısında bulundu.

Sağlıklı yaşlanma için önerilerini sıralayan Öztürk, obeziteden kaçınmanın, dengeli beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemine işaret ederek en basit aktivitenin tempolu yürüyüş olduğunu söyledi. Beslenme tabağının yarısının sebze ve meyve, dörtte birinin karbonhidrat, dörtte birinin protein olmasını tavsiye etti ve kırmızı et tüketiminin haftada iki kereden fazla olmaması, yerine tavuk, balık ve baklagillerin tercih edilmesini önerdi.

Doç. Dr. Nadir Alpay: Erken önlemlerle böbrek yetmezliği engellenebilir

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay, şeker hastalığının uzun vadede böbrek, kalp ve gözler üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini vurguladı. Alpay, bir şeker hastasında böbreklerin etkilenmesinin genellikle 15-20 yılda görüldüğünü belirterek doğru beslenme, egzersiz, düzenli uyku ve yeterli sıvı alımıyla böbrek yetmezliğine gidişin engellenebileceğini ifade etti.

Alpay, "Erken dönemde alınacak önlemlerle hastalığın organlara vereceği zarar büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor" dedi.

TBV diyetisyeni ve soru-cevap

TBV diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da sağlıklı beslenme konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından uzmanlar, katılımcıların sorularını yanıtlayarak günlük beslenme ve yaşam biçimi değişiklikleri konusunda pratik öneriler paylaştı.