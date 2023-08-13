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Türk kahvesini bu saatlerde içenler yandı! Fayda yerine zarar veriyor

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Türk kahvesini bu saatlerde içenler yandı! Fayda yerine zarar veriyor
Türk kahvesi severler dikkat! Türk kahvesini sabah aç karnına içmek tehlikeli olabilir. Mide asitlenmesi ve ülser riski artabilir. İşte Türk kahvesi tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler...

Birçok kişinin aynı hatayı yaptığı bir konuda uyarılar geliyor: Türk kahvesini aç karnına ve erken saatlerde içmek tehlikeli olabilir. Türk kahvesi her ne kadar lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla bilinse de, doğru tüketilmemesi durumunda olumsuz etkilere yol açabilir.

TÜRK KAHVESİ TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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Türk kahvesi, özellikle fal bakımında ayrı bir keyif sunsa da, aç karnına içildiğinde mide asitlenmesine ve ülser riskine yol açabilir. Kahvenin tadını doya doya alabilmek için tok bir mideyle tüketilmesi daha sağlıklı olabilir.

Ayrıca, kahvenin fazla tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Özellikle tansiyon, kalp ritmi bozukluğu, taşikardi gibi kalp sorunları olan bireylerde aşırı kahve tüketimi çarpıntıya neden olabilir. Ancak herkes için geçerli bir ölçü belirlenmiş değil. Genel olarak günde 1-2 fincan kahvenin sağlıklı bireyler için faydalı olabileceği belirtildi.

Fakat özellikle fazla kahve tüketiminin olumsuz etkilere neden olabileceği de unutulmamalı. Uyku düzenini bozabileceği, gerginlik, sinirlilik gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi.

Türk kahvesi dendiğinde akla gelen bir diğer önemli nokta ise kahvenin yanında tüketilen şeker ve yağ miktarı. Krema, şeker, şurup gibi katkılarla zenginleştirilen kahveler, sağlık açısından risk oluşturabilir. Özellikle kilo kontrolü ve şeker tüketimine dikkat edenler için bu tür içeceklerin zararları daha fazla olabilir.

Sağlık
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