Türk sofralarının vazgeçilmezi mide kanseri yapıyor! Fazlası zehir saçıyor

Son günlerde gündemde olan bir haber, çay tüketiminin olumsuz etkilerini vurguluyor. CNN Türk'ün aktardığı habere göre, çayın gereğinden fazla tüketilmesi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bunlar arasında demir eksikliği, kansızlık ve çarpıntı gibi olumsuz sonuçlar yer alıyor. Çok fazla çay tüketimi sindirim sisteminde de olumsuz etkilere yol açarak ishale neden olabiliyor.



FAZLA ÇAY TÜKETMENİN ZARARLARI





Çayın içerisinde bulunan 'tanen' adı verilen madde, vücuda fazla alındığında kabızlık sorununa yol açabiliyor. Ayrıca çay, içerdiği kafein sebebiyle sinir sistemine zarar vererek kişilerin agresif tavırlar sergilemesine neden olabiliyor. Kafeinin fazla alınması durumunda midede gastrit ve ülser gibi sorunlar oluşabiliyor.

Özellikle mide kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanan kişilerin çay tüketimini sınırlaması öneriliyor. Kafein, sadece mide problemlerine yol açmakla kalmayıp uykusuzluğa, yani insomniaya da neden olabiliyor.

Bunun yanı sıra çay tüketimi, kadınlarda premenstrual sendroma yol açabiliyor. Ayrıca çayın içeriğinde bulunan oksalat madde, böbrek taşı oluşumuna sebep olabiliyor. Çok fazla çay tüketimi, su tüketimini ihmal etmeye yol açarak ödem ve şişkinlik sorunlarına neden olabiliyor.

Çayın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri sadece iç organlarla sınırlı kalmıyor. Diş sağlığını da tehdit eden çay, leke oluşumuna yol açabiliyor. Bu sebeple çay tüketildikten sonra ağzın suyla çalkalanması öneriliyor.

Anne olmak isteyenlerin ve hamile kadınların da çay tüketimini sınırlamaları gerektiği belirtiliyor. Hamilelik sürecinde günlük 200 mg'dan fazla kafein alınmaması öneriliyor ve günlük çay tüketimi 3 bardaktan fazla olmamalıdır.

Her şeyde olduğu gibi çayın da dengeli bir şekilde tüketilmesi ve ölçüyü kaçırmadan içilmesi önemlidir.