Türkiye'den Almanya'ya Hayat Veren Karaciğer Nakli

Amansız Hastalığa Karşı Umut Işığı

Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Melisa Altınışık, karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçti. Özellikle Caroli hastalığı teşhisi, hayatını tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Yetkililer, genç kadının durumu için acil karaciğer nakli yapılması gerektiğine karar verdi.

Kuzeninin Destekleyici Rolü

Türkiye'de yaşayan kuzeni Oğuzhan Yazıcı, ameliyat için gerekli dokuları vermeye razı oldu. Melisa, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada "Artık ciğer kardeşiyiz" diyerek kuzeninin fedakarlığına teşekkür etti. Yazıcı, hayat kurtarmanın çok değerli bir his olduğunu vurgulayarak, "Canım acır mı diye düşünmüştüm ama bu korkularımızın önümüze geçmesine izin vermemeliyiz." dedi.

Başarılı Ameliyat

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Kılıç, Melisa'nın hastalığının nadir bir karaciğer rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Nakil takımı organı başarılı bir şekilde yerleştirdi ve vücut iyi bir şekilde tepki verdi" dedi.

Gelecek Hedefleri

Melisa, sağlığına kavuşmasının ardından Almanya'daki futbol kariyerine devam etmeyi ve eğitimini tamamlamayı amaçlıyor. Yaşadığı zorlu süreç, ona hayatın kıymetini bir kez daha hatırlattı.

Organ Bağışı Üzerine Mesaj

Her iki genç, organ bağışının önemine dikkat çekti. Yaygın organ bağışı eksikliğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını, buna karşı bireylerin gönüllülük göstermesi gerektiğini ifade ettiler. Sağlık sektöründe özellikle canlıdan canlıya organ nakillerinin Türkiye'de daha yaygın olduğu bilgisi, Almanya'daki sağlık çevrelerinde de dikkate alınmakta.

Almanya'da yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 1 yıldır organ nakli olmayı bekleyen 24 yaşındaki Melisa Altınışık (sağda), Türkiye'de kuzeni Oğuzhan Yazıcı'dan (solda) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Altınışık, açıklamada bulundu.

Almanya'da yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 1 yıldır organ nakli olmayı bekleyen 24 yaşındaki Melisa Altınışık (sağda), Türkiye'de kuzeni Oğuzhan Yazıcı'dan (solda) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Altınışık, açıklamada bulundu.

Almanya'da yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 1 yıldır organ nakli olmayı bekleyen 24 yaşındaki Melisa Altınışık (sağda), Türkiye'de kuzeni Oğuzhan Yazıcı'dan (solda) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Altınışık, açıklamada bulundu.

Almanya'da yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 1 yıldır organ nakli olmayı bekleyen 24 yaşındaki Melisa Altınışık (sağda), Türkiye'de kuzeni Oğuzhan Yazıcı'dan (solda) nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Altınışık, açıklamada bulundu.