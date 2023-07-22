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Turşu böyle yemek böbrekleri iflas ettiriyor: Onlarca zararı ortaya çıktı

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Turşu böyle yemek böbrekleri iflas ettiriyor: Onlarca zararı ortaya çıktı
Turşu birçok insan tarafından sevilerek tüketiliyor ancak bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Birçok insan severek tüketse de turşu yerken bazı konulara dikkat edilmesi gerekiyor! Faydası kadar zararı olabilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURŞU YERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Turşu içinde bol vitamin ve mineral vardır. Mineraller, karbonhidrat, diyet lifi, protein gibi birçok yararlı bileşen içerir ve faydaları boldur. Turşunun birçok faydası olsa da yanlış tüketildiği zaman mide ve böbrek rahatsızlıklarına sebep olur. Turşu içinde yüksek miktarda sodyum olduğu için çok fazla tüketilmesi mide ve yemek borusu kanserini artırır. 

yanlış turşu tüketimi

Kalp hastalığı ve hipertansiyon riski olan insanlar için de yüksek tuz barındırır ve fazla tüketmek tansiyonu yükseltir. Çok fazla tüketildiği zaman hazımsızlık, hipertansiyon, şişkinlik gibi birçok soruna sebep olur. Genel olarak ev turşusu yemek önerilir. Turşu haftada 2-3 kez yalnızca bir avuç tüketilmelidir. Böbrek, mide rahatsızlığı, yüksek tansiyonu olan insanların doktorlarından izin alarak tüketmesi gerekmektedir. 

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