Uçuşa geçmeye hazır olun! Libidoyu tavan yaptıran uzun gecelerin formülü meğer buymuş

Partnerlik süresi boyunca cinsel ilişki yaşamak büyük bir önem sarf etmektedir. Kişilerin birbirini en iyi şekilde tanımasına neden olurken cinsel ilişkide dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunmaktadır.

Sağlıklı ve bilinçli bir cinsel ilişki içerisinde olmak her iki tarafın bağlılığına da katkı sağlar. Cinsel ilişki sırasında partneriniz ile konuşabilmek de bu sürecin tatminkar olmasını sağlar. Kişiler birbirlerinin zaaflarını bilerek tatmin düzeyini üste çeker, libidoyu arttırır ve orgazmın güçlü olmasını sağlar. Bunları deneyimlemek için de cinsel birliktelik yaşamadan önce öğrenilmesi gereken noktalar vardır.





Libido Önemli

Cinsel ilişki sırasında libidonun artması, unutulmaz anlar için en büyük adımdır. Zevk bölgeleri uyarılarak partnerinizin libidosunu arttırabilir, ilgisini çekebilecek fısıldamalar ile kalp ritmini da hızlandırabilirsiniz.

Cinsel ilişki içerisinde kartları açık oynamanız önemlidir lakin her zaman ters köşe de olmanız gerekmektedir.

Libido Arttırmanın 10 Doğal Yolu

1. Afrodizyaklar: Cinsel isteği arttırdığına inanılan afrodizyak ismindeki maddeler, henüz bilimsel olarak netlik kazanmış durumda değil. Lakin denemekten zarar gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Cinsel birliktelikten önce incir, muz ya da avokado tüketerek hem kadının hem de erkeklerin cinsel gücünü arttırabilirsiniz.

2. Çikolata: Keşfedildiğinden bu yana çikolata tutkunun ve isteğin sembolüdür. Güney Afrika Klinik Beslenme Dergisi’nde yayınlanmış olan makale, çikolatanın phenylethylamine ve serotonin hormonlarını salgılatmaktadır. Bu hormonlar sayesinde de enerjiniz ve zevk alma kapasiteniz artmaktadır.

3. Bitkisel Takviyeler: Her gün tüketmiş olduğunuz yemeklerin içerisine sarımsak veya reyhan eklemeyi unutmayın. BBC’de yayınlanmış olan makale sayesinde reyhanın kokusu duyuları harekete geçirir ve sarımsak da allicin maddesi ile kan akışını hızlandırır. Kan akışının hızlanması da ereksiyon probleminin çözümüne neden olmaktadır.

Aynı zamanda Giko biloba diye adlandırılan bir lif ile depresyondan kaynaklı olan cinsel bozukluklarının tedavisidir.

4. Yohimbine: Batı Afrika’da bulunan alkaloid bitki sağlıklı bir ereksiyon yaşanmasına büyük destek sağlamaktadır.





5. Özgüveninizi Arttırın: Cinsel birliktelik sırasında kendinizi nasıl hissederseniz vücudunuz da o şekilde tepki vermektedir. Sağlıksız bir beslenme programı ve egzersiz cinsel ilişki sırasında almış olduğunuz hazzın azalmasına neden olmaktadır.

Cinsel ilişki sırasında kusurlarınızı değil pozitif yönlerinize odaklanmanız hazzınızı arttırmaktadır.

6. Şarap: İdeal ölçüde şarap içtiğiniz takdirde duygusal olarak yoğunluk yaşamanıza ve cinsel ilişki sırasında daha kolay zevk almanıza neden olacaktır. Çok fazla tükettiğiniz takdirde ise kabiliyetiniz kısıtlanabilir.

7. Meditasyon Yapın: Erkekler cinselliği stresten kurtulmak için kullanmaktadır. Kadınlar ise stres yaşadıkları her anda cinsel hayatlarında da olumsuzluk yaratmaktadır. Bu iki zıtlık gerginliğe neden olmaktadır. Stresi azaltmak için de tai chi ya da yoga yapılması gerekmektedir.

8. İş Yoğunluğundan Arının: Yoğun iş bir iş hayatı içerisinde olan bireyler için uykuya zaman ayıramadıkları için yatakta da geçirilen zamanı kısıtlarlar. İş – yaşam dengesini yakalamaya çalışan bireyler de düzenli bir cinsel hayat yaşayamazlar.

9. Her Şeyin Yolunda Olduğuna Emin Olun: Partneriniz ile yaşamış olduğunuz tartışmalı zamanlar, cinsel isteğinizi en düşük olduğu zamanlardır. Kadınlar cinsellik sırasında haz alma oranları ile partnerine karşı hissettikleri doğru orantılıdır. Bundan dolayı sorunlara çözüm getirmek duygusal bağı güçlendirdiği gibi cinsel ilişkileri de pozitif olarak etkiler.

10. Bir Uzmana Danışın: Cinsel isteğinizi arttırmak için doğal yollar denemek isteseniz de işe yaramama ihtimali bulunmaktadır. Bu durumlarda uzmanlardan destek almak en iyi çözümdür.