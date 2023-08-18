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Ünlü kalp cerrahının sır ölümü! Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu..

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Ünlü kalp cerrahının sır ölümü! Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu..
Kalp Damar Cerrahı ve aynı zamanda akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan, dün öğle saatlerinde Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ndeki çalışmasında ölü bulundu.

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde Kalp Damar cerrahı olarak görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan, hastanedeki çalışma odasında ölü bulundu.

Çalışma arkadaşları tarafından kendisinden bir süre haber alınamayan akademisyen Prof. Dr. Orhan, odasına göz atmak istenildiğinde kapısının kilitli olduğu anlaşıldı. Güvenlik personeli tarafından çalışma odasının kapısı açılan ünlü akademisyenin cansız bedeniyle karşılaşıldı.ü

Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu

Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Orhan'ın cenazesinin otopsi yapılması için hastanenin morguna kaldırıldığı bildirilirken rof. Dr. Gökçen Orhan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım "Sağlığınızı ihmal etmeyin" olduğu görüldü.

Sağlık
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