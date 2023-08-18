Ünlü kalp cerrahının sır ölümü! Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu..

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde Kalp Damar cerrahı olarak görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan, hastanedeki çalışma odasında ölü bulundu.

Çalışma arkadaşları tarafından kendisinden bir süre haber alınamayan akademisyen Prof. Dr. Orhan, odasına göz atmak istenildiğinde kapısının kilitli olduğu anlaşıldı. Güvenlik personeli tarafından çalışma odasının kapısı açılan ünlü akademisyenin cansız bedeniyle karşılaşıldı.ü





Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Orhan'ın cenazesinin otopsi yapılması için hastanenin morguna kaldırıldığı bildirilirken rof. Dr. Gökçen Orhan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım "Sağlığınızı ihmal etmeyin" olduğu görüldü.