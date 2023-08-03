Uykuda bile kilo vermek isteyenlere özel diyet! Kahvaltıda tüketenin karnı dümdüz oluyor

Uzman Diyetisyen Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflamak isteyenler için etkili bir diyet listesi sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisinin çatır çatır yağ yaktıran tarifleri, sabah kahvaltısında tüketildiğinde düz bir karına kavuşmanın mümkün olduğunu vurguladı. Özellikle bölgesel yağlanma ve yağ tutma sorunlarına yönelik önerdiği besinlerle kilo verme sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.



ZAYIFLAMANIN EN ÖNEMLİ İPUÇLARI





Prof. Dr. Canan Karatay, zayıflamak için uygulanması gerekenler konusunda önemli ipuçları verdi. Bunların başında günlük ortalama 45 dakika yürüyüş yapmak geliyor. Düzenli olarak yürümek, metabolizmayı hızlandırır ve kalori yakımını artırarak kilo verme sürecine destek olur.

Diyet listesinin temelini 1 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenme düzeni oluşturuyor. Açlık hissi geldiğinde, paketlenmiş ve işlenmiş gıdalardan kaçınarak sağlıklı yemekler yemeye özen göstermek önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve beslenme konusunda bilinçli tercihler yapmak, kilo verme sürecini kolaylaştırır.

Karatay, su tüketimine de özel bir önem veriyor. Bol bol su içmek, vücudu temizler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve tokluk hissi yaratır. Bunun yanında meyve tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Taze meyveler, lif ve vitamin açısından zengin olduğu için sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazları arasında yer alır.

Çiğ kuruyemişlerin tercih edilmesi de kilo vermeye yardımcı olacak bir diğer noktadır. Çiğ kuruyemişler, doymamış yağlar ve lif içerir, tokluk hissi yaratır ve atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sunduğu bu diyet listesi, dengeli ve sağlıklı beslenme prensiplerini içeren bir yaklaşıma dayanmaktadır. Uzmanın önerilerine uyarak düzenli bir beslenme programı uygulamak, düşük kalorili yiyeceklere yönelmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak, kilo verme hedeflerine ulaşmada büyük önem taşır. Ancak her bireyin farklı sağlık koşulları ve ihtiyaçları olduğu unutulmamalı, diyet ve egzersiz programlarına danışmanlık alınarak uygulanmalıdır.