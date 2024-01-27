Uykusuz gecelere bir kase ile son verin! Sabaha kadar deliksiz uyutuyor

Uyku sorunlarının birçok insan için yaşam kalitesini etkilediği bilinirken kirazın uyku sorununu çözdüğünü duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Uykuya dalmakta zorluk çeken insanlar için kiraz melatonine alternatif olarak sağlıklı uykuyu desteklemede önemli rol oynuyor. Kalp dostu, düşük kalorili bu meyveden bir kase tüketmek birçok sağlık sorununu da önlemeye yardımcı olur.

Kirazda bulunan yüksek lif, A, C vitaminleri ve potasyumun bağırsak sağlığını desteklediği, kolon kanseri riskini de azalttığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kirazın sağlık açısından pek çok faydası vardır ve antioksidan özellikleriyle iltihaplanmayı önlediği söylenmektedir.

Bir kase kirazın yalnızca 100 kalori olduğu bilinirken günlük vitamin ihtiyacınızın yüzde 15'ini karşıladığı uzmanlar tarafından açıklanmıştır.





KİRAZ İLE UYKUSUZ GECELERE VEDA

Kirazlar uyku kalitenizi artırabilecek polifenoller ve melatonin açısından zengindir. Yatmadan önce vişne suyu içmek daha uzun uyumanıza ve uyku-uyanıklık döngünüzü düzenlemenize yardımcı olabilir. Antiinflamatuar özellikleriyle kas ağrılarına ve aynı zamanda da yaralanmalara karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Kiraz kalp sağlığını destekler, kalbin düzenli atmasını sağlar ve kan basıncını dengeler. Fazla sodyumun potasyum aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılması kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Kirazlar karaciğer dostu olarak kabul edilir ve aşırı uyuşturucu ve alkol tüketiminin neden olduğu karaciğer zorlanmasını azaltır.