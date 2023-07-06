  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. Uyurken bile yağ yaktıran mucize kür! Düzenli tüketenlerde göbek yağından eser kalmıyor

Uyurken bile yağ yaktıran mucize kür! Düzenli tüketenlerde göbek yağından eser kalmıyor

Yayınlanma:
Uyurken bile yağ yaktıran mucize kür! Düzenli tüketenlerde göbek yağından eser kalmıyor
Fazla kilolar, birçok kişi için rahatsızlık verici olabilir. Kilo vermek isteyenler, metabolizmayı hızlandırmanın ve hızlı kilo vermenin sırlarını öğrenmek için farklı yöntemlere başvurabilir.

Fazla kilolar, pek çok insan için rahatsızlık verici olabilir ve kilo vermek isteyenler çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Metabolizmanın hızını artırarak ve daha hızlı kilo vermek için bazı stratejiler izlemek mümkündür. Doktor Tax Bhatia, metabolizmanın hızını etkileyen üç ana faktör üzerinde durmaktadır.

İlk faktör, yiyeceklerin termojenik etkisidir. Bu, tükettiğiniz yiyeceklerin enerjisinin, diğer yiyecekleri sindirmek için kullanılıp kullanılmadığı veya doğrudan enerji olarak yakılıp tüketildiği anlamına gelir. Bazı yiyeceklerin termojenik etkisi daha yüksek olabilir ve bu da metabolizmayı hızlandırabilir. Doktor Bhatia, bazal metabolizma hızınızı ve fiziksel aktivite seviyenizi de göz önünde bulundurarak termojenik etkisi yüksek yiyecekleri tercih etmenizi önerir.

İkinci faktör, bazal metabolizma hızınızdır. Bu, vücudunuzun dinlenme durumunda bile doğal olarak harcadığı enerji miktarını ifade eder. Bazal metabolizma hızınızı artırmak için uygun beslenme ve egzersiz önemlidir. Düzenli egzersiz, kas kütlesini artırarak metabolizmayı hızlandırabilir. Ayrıca, protein açısından zengin besinler tüketmek de bazal metabolizmayı artırabilir.
yağ yakma

Üçüncü faktör, fiziksel aktivite seviyenizdir. Düzenli egzersiz yapmak, metabolizmayı hızlandırır ve kalori yakımını artırır. Kardiyo egzersizleri, yağ yakımını destekleyebilirken, direnç antrenmanları kas kütlesini artırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Aktif bir yaşam tarzı benimsemek ve günlük aktivitelerde daha fazla hareket etmek de metabolizmanızı destekler.

Doktor Bhatia ayrıca sabah kahvenize üç önemli besin eklemeyi önermektedir. Bunlardan biri kollajen peptitleri olarak bilinen besinlerdir. Kollajen, hücrelere enerji sağlayarak metabolizmayı artırabilen amino asitler içerir. Diğer önerileri arasında tarçın eklemek yer almaktadır. Tarçının kan şekerini dengeleyebileceği, yağ yakımını artırabileceği ve iltihaplanmayı azaltabileceği gösterilmiştir. Hindistan cevizi yağı da metabolizmayı hızlandırmak için kullanılan bir diğer içeriktir. Ancak, hindistan cevizi yağının doymuş yağ içeriği yüksek olduğu için ölçüyü kaçırmamanlamında dikkatli olmanız gerektiği belirtilmektedir.

Son olarak, kahve tüketimine dikkat etmek önemlidir. Kahve, vücuttaki stres hormonu kortizolün seviyesini artırabilir, bu da kısa vadede yağ metabolizmasını destekleyebilir. Ancak aşırı kahve tüketimi, fazla kortizol üretimine ve kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle, kahve tüketiminde dengeli olmak ve ölçüyü kaçırmamak önemlidir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Sağlık
İnsan beyni günden güne küçülüyor! Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı
İnsan beyni günden güne küçülüyor! Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı
Diyabet hastaları dikkat! DSÖ büyük tehlikeyi açıkladı: Asla kullanmayın
Diyabet hastaları dikkat! DSÖ büyük tehlikeyi açıkladı: Asla kullanmayın
Gelin diyeti arayanlar buraya! 15 günde 9 kilo verdiriyor: Hemen kilo vermenin kolay yolu
Gelin diyeti arayanlar buraya! 15 günde 9 kilo verdiriyor: Hemen kilo vermenin kolay yolu
Kuş gribini tarihe gömen gelişme! Bu sayede artık insanlara bulaşmayacak
Kuş gribini tarihe gömen gelişme! Bu sayede artık insanlara bulaşmayacak
Koronavirüs geçirenler dikkat! O hastalık artış gösterdi: Eğer bu belirtiler varsa...
Koronavirüs geçirenler dikkat! O hastalık artış gösterdi: Eğer bu belirtiler varsa...
O ürünleri sakın satın almayın! Salmonella virüsü tespit edildi: Dünyaca ünlü marka...
O ürünleri sakın satın almayın! Salmonella virüsü tespit edildi: Dünyaca ünlü marka...
Bağırsakları tertemiz yapan karışım! Yer yemez 1 saat içinde bağırsakları boşaltıyor
Bağırsakları tertemiz yapan karışım! Yer yemez 1 saat içinde bağırsakları boşaltıyor