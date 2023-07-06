Uyurken bile yağ yaktıran mucize kür! Düzenli tüketenlerde göbek yağından eser kalmıyor

Fazla kilolar, pek çok insan için rahatsızlık verici olabilir ve kilo vermek isteyenler çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Metabolizmanın hızını artırarak ve daha hızlı kilo vermek için bazı stratejiler izlemek mümkündür. Doktor Tax Bhatia, metabolizmanın hızını etkileyen üç ana faktör üzerinde durmaktadır.



İlk faktör, yiyeceklerin termojenik etkisidir. Bu, tükettiğiniz yiyeceklerin enerjisinin, diğer yiyecekleri sindirmek için kullanılıp kullanılmadığı veya doğrudan enerji olarak yakılıp tüketildiği anlamına gelir. Bazı yiyeceklerin termojenik etkisi daha yüksek olabilir ve bu da metabolizmayı hızlandırabilir. Doktor Bhatia, bazal metabolizma hızınızı ve fiziksel aktivite seviyenizi de göz önünde bulundurarak termojenik etkisi yüksek yiyecekleri tercih etmenizi önerir.

İkinci faktör, bazal metabolizma hızınızdır. Bu, vücudunuzun dinlenme durumunda bile doğal olarak harcadığı enerji miktarını ifade eder. Bazal metabolizma hızınızı artırmak için uygun beslenme ve egzersiz önemlidir. Düzenli egzersiz, kas kütlesini artırarak metabolizmayı hızlandırabilir. Ayrıca, protein açısından zengin besinler tüketmek de bazal metabolizmayı artırabilir.





Üçüncü faktör, fiziksel aktivite seviyenizdir. Düzenli egzersiz yapmak, metabolizmayı hızlandırır ve kalori yakımını artırır. Kardiyo egzersizleri, yağ yakımını destekleyebilirken, direnç antrenmanları kas kütlesini artırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. Aktif bir yaşam tarzı benimsemek ve günlük aktivitelerde daha fazla hareket etmek de metabolizmanızı destekler.

Doktor Bhatia ayrıca sabah kahvenize üç önemli besin eklemeyi önermektedir. Bunlardan biri kollajen peptitleri olarak bilinen besinlerdir. Kollajen, hücrelere enerji sağlayarak metabolizmayı artırabilen amino asitler içerir. Diğer önerileri arasında tarçın eklemek yer almaktadır. Tarçının kan şekerini dengeleyebileceği, yağ yakımını artırabileceği ve iltihaplanmayı azaltabileceği gösterilmiştir. Hindistan cevizi yağı da metabolizmayı hızlandırmak için kullanılan bir diğer içeriktir. Ancak, hindistan cevizi yağının doymuş yağ içeriği yüksek olduğu için ölçüyü kaçırmamanlamında dikkatli olmanız gerektiği belirtilmektedir.

Son olarak, kahve tüketimine dikkat etmek önemlidir. Kahve, vücuttaki stres hormonu kortizolün seviyesini artırabilir, bu da kısa vadede yağ metabolizmasını destekleyebilir. Ancak aşırı kahve tüketimi, fazla kortizol üretimine ve kilo alımına neden olabilir. Bu nedenle, kahve tüketiminde dengeli olmak ve ölçüyü kaçırmamak önemlidir.

