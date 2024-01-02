Uyurken cayır cayır yağ yakabilirsiniz! Bunu deneyenler günün 24 saati zayıflıyor!

Uyku esnasında çeşitli yöntemlerle metabolizma hızlandırılabilir. Bu yöntemler nelerdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

UYURKEN KİLO VEREBİLİRSİNİZ!

Uyku esnasında kilo vermek mümkün. Yöntemler sayesinde metabolizma hızlandırılarak kilo verilebilir.

Kişinin vücut sağlığı için uyku önemli bir faktördür. Uyku kalitesinin iyi ve sağlıklı olması dinamik bir vücuda sahip olunması için önemli bir etkendir. Düzenli gerçekleşen uykuda kilo verimi sağlanır. Uykuda metabolizma hızlanması sağlıklı kilo verimini destekler. Yetersiz uyku kilo alımını destekler. Obezite probleminin ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Kortizol hormonunda yaşanan artış huzursuluğa sebep olmaktadır. İştahta ise artış gözükür. Akşam 8 sonrasında yenilen gıdalar sindirilememektedir. Bu da yağ deposunun oluşmasına, metabolimanın yavaşlamasına neden olmaktadır. Dengeli, düzenli uyku sayesinde bazal metabolizma yükselir.