Uzman doktordan beyni genç tutmak için önemli tavsiyeler

Beyin sağlığı ile ilgili uzmanlar sık sık uyarılarını paylaşmaya devam ediyor. Uzman isim beynin genç kalması ile ilgili önerilerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEYNİN GENÇ KALMASI İÇİN ÖNERİLER

Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için beyin sağlığının da yerinde olması epey önem taşıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Levent Aydın beynin genç kalması ile ilgili önerilerde bulundu. Aydın açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Omega 3 yağ asitleri beyin sağlığı için önem taşır. Ceviz, keten tohumu, chia tohumu, soya, uskumru, somon, marina balığı, istiridye, ıspanak, brüksel lahanası, semizotu, yumurta gibi besinlerden Omega 3 takviyesi alınabilir. Vitamin, mineral ve diğer besinleri içinde bulunduran diyet önemlidir. Aşırı şekerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Antioksidanı zengin olan meyve ve sebzeler tüketmek, kuruyemiş tüketmek beynin oksidatif strese karşı korunmasını sağlar. Tam tahıllar da beynin düzenli şekilde enerji almasını sağlar. B, C, D, E vitaminleri çinko ve magnezyum içerdiği için beyin sağlığına katkı sağlar. Belirli besinlerin beyin üstündeki etkisi araştırmalarla ortaya çıkıyor. Meyvede, çayda, bitter çikolatada olan polifenoller beyin fonksiyonlarını destekliyor. Zerdeçal içinde olan kurkumin beyni korumaya alabiliyor. Aralıklı oruç ve ketojenik diyet beyin sağlığını ve beyin ömrünü uzatabiliyor. Düzenli egzersiz yapılması da kişinin kendini daha iyi hissettirmesini sağlarken vücuda endorfin salgılıyor. Günlük en az 30 dakika orta düzeyli fiziksel egzersiz yapılması stresi azaltarak ruh sağlığına iyi geliyor. Egzersiz süresi ve türü insanın sağlık durumuna göre ayarlanabilir. Yeterli uyku almak kişinin zihinsel ve duygusal desteğini destekliyor. Uyku hafızayı güçlendiriyor, zihinsel netlik sağlıyor ve duygusal dengeyi koruyor. Kaliteli uyumak bilişsek fonksiyonları artırarak stresi azaltıyor.





Uyku problemi yaşamak depresyon ve anksiyeteye sebep olabiliyor. Aşırı stres yaşıyorsanız meditasyon, nefes egzersizleri, yoga, masaj, sanat gibi aktivitelere başvurabilirsiniz. Sosyal çevreyle düzenli olarak vakit geçirmek zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Aynı zamanda stresle başa çıkmayı sağlıyor. Toplu içinde olmak, başkalarıyla iletişim halinde olmak beyin sağlığına iyi geliyor. Kişinin kendini sevmesi, değer vermesi, kabul etmesi de zihinsel sağlığına katkı sağlıyor. Duygu ve düşüncelerini anlamak, kendi ihtiyaç ve sınırlarına saygı göstermek beynin sağlıklı olmasını sağlıyor. Eğer zihinsel problemler yaşıyorsanız, kendinizi sürekli huzursuz, mutsuz, endişeli hissediyorsanız, günlük işlerinizi yaparken zorlanıyorsanız profesyonel bir yardım almanız önemli. Psikolog, psikiyatrist, danışmanlar bu sorunlara tedavi uygulayarak zihnin korunmasını sağlıyorlar. Duyguların ifade edilmesi önemli. Eğer çevrenizde duygularınızı paylaşacak bir yakınınız yoksa uzmanla görüşebilirsiniz. Destek gruplarına da katılarak diğer insanlarla deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Doğayla iç içe yaşamak, hayvanlarla vakit geçirmek gibi aktiviteler ruh halini ve zihinsel sağlığı iyileştirir. Hobilerinize ve ilgi alanlarınıza zaman ayırarak beyninizin dinç olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer kendinize zaman ayırmaya önem vermezseniz ve yeterince dinlenmezseniz zihinsel sağlığınız olumsuz etkilenir. Zihinsel sağlığın teşvik edilmesi için farklı uygulamalarla beyin jimnastiği yapabilirsiniz ve yeni hobiler edinebilirsiniz. Bulmaca çözebilir, yeni beceriler edinebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesi, duygusal dengenin korunması, ilişkilerde empati kurmayı geliştirmek stresle başa çıkmaya yardım edebilir. Teknolojik alet kullanımına ara verip doğaya çıkmak, sessiz ortamlarda zaman geçirmek zihnin dinlenmesini sağlayabilir. Düzenli bir rutin oluşturmak, günlük plan yapmak, hedefler belirlemek motivasyonu artırır. Düzenli kontrol edilmediği zaman hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol beyin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ruh sağlığı da duygusal, psikolojik, sosyal refahı kapsıyor. Ruh sağlığı durumu çocukluktan ergenliğe, yetişkinliğe her alanda önemlidir. Zihinsel sağlığın desteklenmesi insanın kendine yaptığı bir yatırımdır. Zihinsel sağlığa değer vermek ve uzman yardımı almak mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürülmesine katkı sağlar. Zihinsel sağlık ve bedensel sağlık aynı şekilde önemlidir.'