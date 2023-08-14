Uzman isimden dikkat çeken uyarı! Yanlış klima kullanımı ‘Lejyoner’ hastalığını tetikliyor..

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması klima kullanımını zorunlu kılarken, klimaların uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı sağlık sorunlarının önünü açıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Aygün Gür, “KOAH ve astım gibi akciğerlerinde rahatsızlıkları olan kişilerde hastalıklarında tetiklemeler olabiliyor. Klima kullanırken zaman zaman camları açarak ortamı mutlaka havalandırmak ve klimanın üflediği havanın direkt olarak içeriye girmemesi gerekmektedir." şeklinde ifadeler kullanarak akciğer sorunları olan vatandaşlara karşı dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

'ÖKSÜRÜK VE ASTIM KRİZİNİ TETİKLİYOR'





İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) görevli Uzm. Dr. Aygün Gür, son haftalarda yaşanan sıcak hava dalgasından dolayı artış gösteren klima kullanımına karşı uyarıda bulundu.

Uzun süre boyunca soğuk ve kuru havayı solumak zorunda kalan kişilerde üst solunum yoluyla beraber akciğer hastalıklarının da ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Aygün Gür, şöyle konuştu:

"Klimalar doğru kullanıldığında insanlar için sağlıklı ve konforlu bir ortam sağlasa da havaya soğuk hava üflenir. Klima ve klimadan çıkan toz, insanlarda şiddetli öksürük ile astım ataklarına neden olacak şekilde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Klima kullanımının neden olduğu en yaygın solunum yolu hastalıkları sinüzit ve bronşittir."

Klima kullanımından kaynaklanan solunum yolu hastalıkları dışında farklı mikroorganizma ve mantarların da klimalar aracılığıyla insanlara bulaştığını kaydeden Uzm. Dr. Gür, "Klima; KOAH ve astım gibi akciğer hastalığı olan kişiler kolaylıkla bulaşabilir ve durumu ağırlaşabilir. Halk arasında iklim hastalığı olarak bilinen Lejyoner hastalığı bir tür akciğer enfeksiyonu olmakla birlikte yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı şeklindeki belirtilerle kendini gösterir." diye konuştu.

"ORTAM YAVAŞÇA SOĞUTMALI"

Klima kullanırken bazı noktalarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Aygün Gür, "İç ve dış sıcaklık arasındaki farkın 8-10 dereceyi ve nemin yüzde 40-50'yi geçmemesidir.Ortamın hızlı soğuması öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere neden olabilir.ortam yavaş soğutulmalıdır. Klima çalışırken ara sıra camları açıp ortamı havalandırmalı ve klimanın üflediği hava ile havanın direkt temas etmemesi gerekir" dedi.