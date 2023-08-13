Uzun gecelerin sırrı meğer o besindeymiş! Libodoyu gece boyu tavan yaptırıyor

Cinsel ilişki sırasında partnerlerin iletişim gücünün önemi yer alırken sağlıklı ve düzenli şekilde yaşanması için o besinin tüketilmesi gerekiyormuş. Uyumunu arttırmak ve geçirdikleri her anın kıymetinin arttırır. İlişki sırasında en önemlisi güven, teslimiyet ve tutku olurken partnerler arasındaki iletişimin iyice güçlü olması cinsel yaşamın derecesini arttırır.

Cinsel ilişkinin sağlıklı devam etmesi için kalitenin artması gerekir. Bu besinlerle cinsel hazzı doruklara kadar hissedecek ve doğal afrodizyak etkisine kapılır. İşte tüketilmesi gereken o besinler...

KURU İNCİR VE SÜT

Doğurganlık ve cinsel isteği arttıran kuru incir içerisinde kalsiyum, demir, potasyum ve çinko bakımından zengindir. Seks hormonu olan androjen ve östrojen hormonlarını üretmesi için gerekli olan magnezyum fazlasıyla mevcuttur.





İncir, kısırlık yani sertleşme olarak bilinen disfonksiyon cinsel iştah gibi durumların bozukluklarına yardımcı olunur. Kan damarlarını genişleten ve cinsel organlar da dahil olmak üzere tüm bölgelerin kan akışını arttırır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kas kasılmalarını güçlendirmek için tercih edilen kabak çekirdeği tüketilebilir. Kas kasılmalarını güçlendirmek daha fazla orgazm hissini yaşamasını sağlar. Libido için kabak çekirdeği çok iyi bir mineral çinkodur.

Testosteronunuzu arttırmak için kabak çekirdeğinin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Çinko eksikliği, düşük sperm sayısına ve zayıf cinse dürtüye neden olunur.Günde 1 avuç kabak çekirdeği tüketilebilir.