Van'da 3,5 saatlik ameliyatla 4 kilogramlık karın kitlesi çıkarıldı

Van'da 43 yaşındaki Medeni Çelik'in karın ağrısıyla başvurduğu hastanede, 3,5 saatlik ameliyatla 17 cm ve 4 kg ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:27
Olayın başlangıcı

Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Medeni Çelik, karnındaki şişkinlik, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleriyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın karnında kitle tespit edildi ve ameliyata alınmasına karar verildi.

Ameliyat ve bulgular

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik ve 10 kişilik ekibin gerçekleştirdiği operasyonda, karnın sağ tarafında; sağ akciğer ile diyaframı da içine alan ve bağırsaklara doğru büyüyen nadir görülen kitle 3,5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Çıkarılan kitle 17 santimetre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığındaydı. Kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

Uzman açıklaması

Prof. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Hastanın tetkikleri sonucu karnında 4 kilogram ağırlığında kitle tespit ettik. Kitle çok hızlı ve agresif şekilde büyümüştü. Ameliyatı göğüs cerrahisi ve üroloji bölümünden doktor arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Hastamızın sağlık durumu iyi. Yarın taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hastane yetkilisinin değerlendirmesi

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanede gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan duydukları gururu dile getirdi. Sarıkaya, "Başarılı doktorlar ve son teknoloji cihazlar sayesinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyoruz. Birden çok bölümden doktorlarımızın girdiği ameliyatta hastanın karnından büyük kitle çıkarıldı. Bu tür ameliyatlar çok önemli. Ameliyat başarılı şekilde yapıldı. Emeği geçen tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Hasta açıklaması

Hasta Medeni Çelik de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu ifade ederek, "Nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetlerim oldu. Daha sonra hastaneye başvurdum. Durumumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ameliyat edildim, karnımdan büyük kitle çıkarıldı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Not: Çıkarılan kitlenin patoloji sonuçları bekleniyor ve hastanın taburcu edilmesi planlanıyor.

Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 43 yaşındaki Medeni Çelik'in karnında tespit edilen 4 kilogramlık kitle, 3,5 saat süren ameliyatla alındı.

