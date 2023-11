Vertigo hastalarının çilesi bitecek! Baş dönmesini anında durduruyor, tüm belirtileri bertaraf ediyor

Günlük işler ve diğer yükümlülükler nedeniyle vücudunuzu ihmal etmek hastalıklara yol açabilir ve stresi artırabilir. Baş dönmesi denge sorunlarına neden olan ve ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. İşte baş dönmesine iyi gelen besinleri sıralamak gerekiyorsa bu besinler şunlardır:







BAŞINIZ DÖNMESİN, HAYAT KALİTENİZ DÜŞMESİN: VERTİGOYA NE İYİ GELİR?

Günlük yaşamı ciddi anlamda etkileyebilen bir hastalık olan vertigo hakkında herkesin bilmesi gereken şeyler var. Vertigoya vertigo da denir. Bugün aşağıdaki gibi mutlaka bilmeniz gereken soruların yanıtlarını öğreneceksiniz: Baş dönmesi nedir? Adını duymuş olabilirsiniz ancak tam olarak ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Daha da önemlisi baş dönmesi belirtileri nelerdir, baş dönmesine ne sebep olur, nasıl tedavi edilir, baş dönmesine ne iyi gelir?

Sizde veya sevdiğiniz birinde bu durum varsa aşağıdaki bilgiler faydalı olabilir. Ancak elbette bu bilgiyi sadece hayatınıza uygulamayın; sizin için doğru olup olmadığını görmek için önce doktorunuzla konuşun.

Baş dönmesi ve ağrı nedeniyle günlerinizi boşa harcamayı bırakın ve yaşam kalitenizi artırın.

VERTİGOYA NE İYİ GELİR?

Baş dönmesi ciddi bir semptomdur ve tıbbi gözetim altında tedavi edilmelidir. Ancak beslenmenizi değiştirerek baş dönmesini azaltmak mümkündür. Elbette bunu başarmak için öncelikle doktorunuza danışarak aşağıda sıraladığımız doğal içeriklerin de dahil olduğu istediğiniz yöntemin size uygun olup olmadığını öğrenmelisiniz. Sağlığınızı riske atmayın. Ayrıca ne kadar zararsız olursa olsun hiçbir yöntemi doktorunuzun onayı olmadan kullanmayın. Tuzlu yemek tüketmek ya da fazla su içmemek gibi kötü alışkanlıklardan kaynaklanan baş dönmesine ne iyi gelir diye merak ediyorsanız hemen listeleyeceğiz.

Zencefil

Kereviz sapı suyu

Çörek otu-bal

Kişniş

Badem

Elma sirkesi

Bektaşi üzümü

Bol sıvı alımı

VERTİGO NASIL GEÇER?

Baş dönmesine iyi gelen yiyecek ve içeceklerden bahsettik ama bunları nasıl kullanacağınızı da anlatmayı unutmayalım. Şimdi baş dönmesini nasıl tedavi edebileceğinizi ve baş dönmesine iyi gelen besinleri nasıl değerlendirebileceğinizi anlatacağız.

ZENCEFİL

Gün içerisinde bir fincan zencefil çayı içmek sağlığınıza katkı sağlayabilir. Bunu yapmak için taze veya toz zencefil kullanın, kaynar suda yaklaşık 8 dakika bekletin, süzün ve içirin.





KEREVİZ SAPI SUYU

Son yıllarda popüler hale gelen kereviz çubuğu suyu da baş dönmesine karşı etkili olduğu söylenen isimlerden biri. Nasıl yapılacağını merak ediyorsanız birkaç sap kerevizi taze sıkılmış limon suyu, bir tutam maydanoz ve üç bardak içme suyuyla birlikte mutfak robotuna koyarak bütün veya süzerek tüketebilirsiniz. Günde bir bardak yeterlidir, dolayısıyla gerekirse malzeme miktarını azaltabilirsiniz.





ÇÖREK OTU-BAL

Çörek otu değerli yağ asitleri içerir ve potasyum, çinko, demir, bakır, kalsiyum, sodyum, magnezyum, fosfor ve A, B, B2 ve C vitaminleri açısından zengindir, bu da onu sağlıklı işlevi destekleyebilecek besinlerden biri yapar. Bu etkiden yararlanmak için bir çay kaşığı çörekotu havanda hafifçe ezip, bir çay kaşığı bal ile karıştırıp yutun. Bunu yapmak istemiyorsanız gün boyu salatalara, soslara, hamur işlerine bir çay kaşığı çörek otu da ekleyebilirsiniz.





KİŞNİŞ

Kişnişin içerdiği linoleik asit, sineol ve oleik asit gibi faydalı bileşenler onu sağlığa olumlu etkisi olan besinlerden biri haline getiriyor. Ülkemizde çok fazla kullanılmasa da maydanozgiller familyasına ait olan bu lezzet, çay olarak demlenerek yenebildiği gibi, taze ise çorba, salata vb. yemeklere de eklenerek tüketilebilmektedir.





BADEM

Badem aynı zamanda sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekleyerek baş dönmesini ve ağrıyı da azaltabilir. Bu faydadan yararlanmak istiyorsanız günde bir avuç çiğ, tuzsuz badem yeterlidir.





ELMA SİRKESİ

Baş dönmesi nedeniyle oluşan şiddetli baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal maddelerden biri olan elma sirkesinin bu özelliğinden yararlanmak için günde bir çorba kaşığı elma sirkesini su veya bir miktar bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz.





BEKTAŞİ ÜZÜMÜ

Onlarca üzüm çeşidi arasında özel bir yere sahip olan bektaşi üzümü, mevsim başında mutlaka yemeniz gereken sağlıklı lezzetlerden biridir. Baş ağrısı ve baş dönmesini gidermek için taze bektaşi üzümü bulamıyorsanız, bir aktardan tohum alıp, bir çay kaşığı bektaşi üzümü tohumunu kaynar suya ekleyip demleyip süzüp içebilirsiniz. Hazırladığınız bu çay aynı zamanda baş dönmesi belirtilerinin hafiflemesine de yardımcı olacaktır.





BOL SIVI ALIMI

Dehidrasyon aynı zamanda baş dönmesi ataklarına da neden olabilir. Bu sorunu önlemek için her gün gerekli miktarda su içmeniz gerekir. “Günde ne kadar suya ihtiyacım olduğunu nasıl bileceğim?” Eğer öyleyse, boyunuza, kilonuza, yaşınıza ve diğer özelliklerine göre günde ne kadar suya ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için doktorunuzla veya beslenme uzmanınızla/beslenme uzmanınızla konuşun. Günde ne kadar suya ihtiyacınız olduğunu belirleyin.





VERTİGO NEDİR, VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigo bozukluğu olarak da bilinen Vertigo, iç kulak ve/veya beyincik ve beyinde meydana gelen çeşitli hasarların neden olduğu ciddi bir durumdur. Aslında bu rahatsızlığa yol açabilecek, şiddetli ve uzun süreli baş dönmesi ve baş ağrılarıyla sonuçlanabilecek pek çok durum vardır. Baş dönmesinin nedenlerine tek tek bakalım. Baş dönmesinin bilinen nedenleri şunlardır:

Kristallerin kulakta yer değiştirmesi

İç kulaktaki sıvı miktarında değişiklik/artış

Herhangi bir nedenle kulak veya baş bölgesinin zarar görmesi

Bazı virüsler (viral hastalıklar)

VERTİGO RİSKİNİ YÜKSELTEN ETKENLER:

Aşırı tuz tüketimi

Az su içme (Günlük su ihtiyacından çok daha az su tüketme)

Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar

Diyabet

Anksiyete

Panik atak

VERTİGONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

``Baş dönmesi mi çekiyorum?'' veya ``Baş dönmesi belirtilerinden endişeleniyorum'' diye merak edenler için size kısa bir liste vereceğim. Baş dönmesinin yaygın belirtileri şunlardır:

Ani başlayan baş ağrısı

Güçlü Baş ağrısı

Şiddetli baş dönmesi

Uzun süreli baş dönmesi

Yürürken düşme hissi/düşme korkusu

Kulak çınlaması

Mide bulantısı

Kusmak

Zayıflık

Konuşmakda zorluk

Çift görmeye başlıyorum

Görüşüm bulanıklaşmaya başlıyor

El ve kol koordinasyonunu öğrenememe

Vücudun çeşitli yerlerinde uyuşma veya karıncalanma

Çevrenizdeki nesnelerin hareket ettiğini hissetmek

Çok önemli not: Yukarıda da belirttiğimiz gibi baş dönmesi çok ciddi bir semptomdur ve doktor kontrolünde tedavi edilmelidir. Yukarıdaki öneri veya yöntemlerin hiçbiri tek başına tedavi edici nitelikte değildir, doktor izni olmadan kullanılamaz ve reçete olarak değerlendirilmez. Sağlığınız hakkında detaylı ve doğru bilgi ve tavsiyeyi yalnızca sizi muayene eden doktorun verebileceğini unutmayın. Her malzeme her cisim üzerinde aynı etkiyi göstermez. Bir kişi için iyi olan çözüm sizin için iyi sonuç vermeyebilir. Lütfen dikkatli olun.