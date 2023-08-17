Vücudunu seven bu besinlerden uzak dursun! Günden güne bağışıklığı zehirliyor

Dünyada ve ülkemizde de milyonlarca insanın yemek yeme alışkanlığı değişti. insanlar artık daha çok dışarda kafe ve restoranlarda yemek yiyorlar yada hazır gıda ürünlerini tüketiyorlar. Ama bu durum hijyen açısından ne kadar makul yediğimiz içtiğimiz ürünlerin ne kadar hijyenik olduğunu bilemiyoruz ve bu durumun sonucu kötü olabiliyor. Detaylar haberimizde…







GIDA DEDEKTİFİ TEK TEK ANLATTI: ZEHİRLENMEMEK İÇİN BU GIDALARDAN UZAK DURUN!

Bir Netflix belgeseli, yemekle ilgili kirli gerçeği ortaya çıkardı. Peki gıda zehirlenmesinden kaçınmak için hangi yiyeceklerden kaçınmalısınız? Gıda güvenliği uzmanı Bill Marler her birini açıklıyor...

Gıda ile ilgili hastalıklar sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Netflix belgeseli, yediğimiz yiyeceklerle ilgili 'kirli gerçeği' ortaya koyuyor

Salmonella, E. Coli ve Listeria gibi hastalıkların kurbanlarıyla çalışan bir gıda güvenliği avukatı olan Bill Marler, kaçınmamız gereken yiyecekleri şöyle açıklıyor:

17 yaşındaki Amerikalı Stephanie Ingberg, bahar tatili için Dominik Cumhuriyeti'ne giden bir uçağa binmeden önce midesi ağrıyordu ama aldırmadı.

Otele döndüğünde kendini daha iyi hissediyordu ama aynı gece daha da kötüleşiyordu. kendine geldiğinde gözlerini hastanede açtı.

Ertesi sabah annesini bile tanıyamadı. Böbrekleri artık çalışmıyordu. Beyin dokusu şişti, felç oldu.

Stephanie'nin ailesi, kızı tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getirmeyi ayarladı. coli burada teşhis edildi. O gece durumu kötüleşti ve komada olan Stephanie için son bir kez dua etmesi için bir rahip çağrıldı.

Hastanede yanında duran rahip onun duasını okumaya başlayınca Stephanie'nin gözleri bir anda açıldı. Hayatta kalmasına rağmen koli basiliye maruz kalmak, hayatının geri kalanında peşini bırakmayacak sağlık sorunlarına neden oldu.

Netflix'in Stephanie'nin de yer aldığı "Yemeklerimizi Zehirleyen Kirli Gerçekler" adlı belgeseli, gıda zincirimizdeki hijyen hatalarının tüketiciler için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Marul gibi yeşil yapraklı sebzeler bile ölümcül gıdalar içerebilir. Bakteriler, tarlaların yakınındaki hayvan çiftliklerinde tarımsal sulama için kullanılan suyu kirletebilir.

Yaşadıklarını belgeselde anlatan Stephanie, böbrek rahatsızlığı nedeniyle her gün ilaç kullanmak zorunda kalıyor. "Böbrek nakli olmam gerekebilir. Hayatımın geri kalanında diyalize girebilirim. Salata yedim ve şimdi sağlığım üzerindeki uzun vadeli etkilerle mücadele ediyorum" dedi. konuşmak.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl yaklaşık 600 milyon insan kontamine veya bozulmuş gıdaları yemekten hastalanıyor. Yaklaşık 420.000 kişi öldü.

Yediklerimize dikkat ederek hayatımızı kurtarabileceğimizi savunan avukat Bill Marler, sağlıklı kalmak için şunları öneriyor:

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT VE KUTU MEYVE SULARI

Müşterilerinden haber alan Marler, çiğ veya pastörize edilmemiş süt ürünlerinden ve pastörize edilmemiş meyve sularından uzak durma sözü verdi.

Bu ürünler, Stephanie'yi hasta eden koli basiline benzer riskler taşır.

Marler, "İnsanlar 19. yüzyılda hastalıkları unuttu" diyor.Pastörize edilmemiş sütün sağlığa faydaları riske almaya değmez" diyor.

ÇİĞ FİLİZLER

Fasulye filizlerinde bakteri kolayca üreyebilir.

Marler ayrıca yonca, nohut veya fasulye filizi gibi çiğ filizleri yemez.

Bu gıdalar, dünya tarihindeki en büyük salgınlardan bazılarına karışmıştır. 2011 yılında Almanya'da çemen tohumu ile ilgili bir salgın patlak vermiş, yaklaşık 900 kişi böbrek yetmezliği yaşamış ve 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.

Marler, açık havada yetiştirildiklerinde kontamine olan bu tohumların çimlenmek üzere içeriye getirildiğini ve "bakteri gelişimi için mükemmel ortamı" yaratmak için suya batırıldığını söylüyor Marler. Marler, "Gıda güvenliği endüstrisinde bu filizleri çiğ yiyen kimseyi tanımıyorum bile" diye ekliyor.

İYİ PİŞİRİLMEMİŞ ETLER

Kıyma tehlikeli olabilir çünkü etin yüzeyindeki bakteriler ete karışabilir. Bu yüzden bir hamburgeri iyice pişirmek çok önemlidir. Bu nedenle ciddi hastalığa neden olacak kadar bakteri içermez.

"Yaklaşık 50 koli bakterisi sizi öldürmeye yeter, iğnenin ucuna 100 bin bakteri sığar. Bu görebileceğiniz, tadabileceğiniz, koklayabileceğiniz bir şey değil. Marler, burgerleri iyice pişirmenin tek güvenli yol olduğunu söylüyor ve mikropları yok etmek için etin iç sıcaklığının 69 dereceye çıkarılmasını tavsiye ediyor.

Biftek genellikle tehlikeli değildir çünkü pişirme işlemi sırasında dış bakteriler yok edilir.

YIKANMIŞ YA DA HAZIR MEYVE VE SEBZELER

Gıda güvenliği danışmanı Mansour Samadpour'a göre bir burgerin en tehlikeli kısmı et değil, soğan, marul ve domatestir.

2006 yılında ıspanak nedeniyle koli basili salgını patlak verdiğinde ABD'de 200 kişi hastalandı ve 5 kişi öldü. Marler, hasta popülasyonunun önemli bir bölümünü temsil etmektedir.

Bakterilerin bulaşmasına neden olan Kaliforniya'daki su ıspanak tarlasıydı.

Hayvan dışkısından koli basili bulaşan ıspanak, daha sonra bir tesiste üç kez kesilip yıkandı ve bakteri ürüne yayıldı ve bu ürün daha sonra ülkenin farklı bölgelerine gönderilerek çok sayıda insanın hastalanmasına neden oldu.

Marler,"Başkasının marulunuzu yıkamış olmasının getirdiği rahatlık nedeniyle, daha fazla insanın marulu ellemiş olması riskini almaya değer mi? Daha fazla insanın elinden geçer ve hastalık taşırsa, daha hızlı yayılacaktır" diyor.

ÇİĞ VE AZ PİŞMİŞ YUMURTALAR

Yumurtalardaki tehlike ise salmonella bakterisinden kaynaklanmaktadır. .

Bu bakteri yaygındır ve çocuklarda ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarına yol açabilen kusma, ishal, ateş ve karın ağrısına neden olur.

Tarihte yumurta ile ilgili hastalıkların önemli salgınları olmuştur. 1988'de Birleşik Krallık'ta, bir salmonella enfeksiyonu nedeniyle hükümet, 2 milyondan fazla tavuğun imha edilmesini emretti. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer endişeler nedeniyle 500 milyon yumurta geri çağrıldı.

Günümüzde yumurtaların eskiye göre daha az tehlikeli olduğunu söyleyen Marler, çiğ, az pişmiş yumurta yemenin salmonella bakterisi için ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini savunuyor:

"Yaklaşık 10.000 yumurtadan birinin kabuğunda salmonella bakterisi bulunur. Tavuğun yumurtalıklarında üreyen salmonella bakterisi yumurtaya girer ve onu pişirmekten başka bir şey yapamazsınız."

ÇİĞ İSTİRİDYE VE DİĞER ÇİĞ KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Suda yaşayan organizmalarla beslenen istiridye ve diğer kabuklu deniz hayvanları da suda bakteri veya virüs varsa besin zincirine kolayca girebilecekleri için risk altındadır.

Marler'e göre küresel ısınma sorunu şiddetlendiriyor. Okyanus ısınması nedeniyle, istiridye yemekten kaynaklanan gıda kontaminasyonu vakaları artabilir ve norovirüs ve hepatit gibi hastalıkların ortaya çıkması mümkündür.

PAKETLENMİŞ SANDVİÇLER

Marler, sandviçlerin son kullanma tarihine dikkat edilmesini, tercihen kendi yaptığımız veya önceden hazırladığımız ekmekleri yememizi öneriyor.

Ekmek üretim ve tüketim tarihleri, listeriosis gibi hastalıklara neden olan 'listeria montositogenes' bakterisi bulunabileceği için önemlidir.

Bakterinin ABD'de ve dünyanın geri kalanında çok sayıda ölüme neden olduğunu ve onu tüketen çoğu kişinin hastanelik olacağını kaydeden Marler, şöyle devam etti:

"Listeria buzdolabı sıcaklığında çok iyi üreyebilir. Biri size bir sandviç yapıp hemen yerseniz risk daha az olur. Ancak o sandviç buzdolabında bir hafta kalmışsa, listeria bakterileri sizi hasta edecek kadar üreyebilir. "

SUŞİ GENELDE SORUN YARATMIYOR

Genellikle şüphelenilen yiyeceklerden biri sushi veya suşidir.

Marler'e göre suşiyi nereden aldığımıza dikkat etmek önemli.

"Bir et lokantasına gitmektense iyi bir suşi restoranına gitmeyi tercih ederim" diyen Marler, balığın bakteriyel kontaminasyona daha az eğilimli olduğuna dikkat çekiyor.

Marler, "Marketten veya benzin istasyonundan suşi almam" diye ekledi.