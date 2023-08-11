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Vücudunuzu günden güne yiyip bitiriyor! Hiç belirti vermeden zehir saçıyor

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Vücudunuzu günden güne yiyip bitiriyor! Hiç belirti vermeden zehir saçıyor
Kolesterol, organizma için yaşamsal bir öneme sahip olan yağ türüdür. Vücut tarafından hem kendi içerisinde üretilen hem de besinler yoluyla alınan bir bileşiktir. Ancak, vücutta doğru dengeyi koruması kritik bir öneme sahiptir. Ayrıntılar haberimizde...

Kolesterol, vücutta aşırı birikmesi durumunda kan damarlarında plak oluşumuna yol açabilir. Bu plaklar, damar iç yüzeylerini daraltarak kan akışını engelleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına, özellikle kalp hastalıklarına neden olabilir. Bu yüzden yüksek kolesterolün erken fark edilmesi ve önlemler alınması gereklidir.

Çoğu insan yüksek kolesterol seviyelerine sahip olmasına rağmen belirtilerinin farkına varmaz, bu da durumun daha da kötüye gitmesine ve ciddi sağlık sorunlarının gelişmesine neden olabilir. Yüksek kolesterol, genellikle sessiz bir tehdit olarak adlandırılır, çünkü kalp hastalıkları gibi riskler oluşturmadan önce genellikle belirgin uyarı işaretleri vermez.

İŞİTME KAYBONA YOL AÇIYOR

işitme kaybı

Bu yağlı madde, damarlarınıza yavaşça yerleşebilir ve kardiyovasküler sağlık ile ilgili sorunlara işaret edebilir. Bu sürecin belirtileri genellikle yavaşça ortaya çıksa da, bazen ilk işaret kulaklarda görülebilir. İşitme kaybı uzmanları, işitme kaybının daha az bilinen bir yansıması olabileceğini belirtiyorlar.

İşitme kaybı uzmanı Peter Byrom, işitme kaybının yağlı maddenin "daha az bilinen" bir işareti olduğunu söyledi. "Bu belirti ilk ortaya çıkan olmasa da, kesinlikle dikkate alınması gereken bir işarettir" dedi.

Bu işitme kaybı genellikle yavaşça gelişir ve genellikle her iki kulağı da aynı şekilde etkiler. Bu belirti genellikle tiz sesleri duymada veya konuşmaları anlamada güçlük olarak başlar. Ancak uzmanlar, bu belirtilerin tedavi edilmezse zamanla kötüleşebileceğini belirtiyorlar.

Atardamarlarınızda yağ biriktiğinde, kan akışı kısıtlanabilir ve kulaklarınızın sağlıklı bir kan kaynağına ihtiyacı olduğu için işitme kaybına yol açabilir. İç kulağın hassas yapılarına giden kan akışı tehlikeye girdiğinde işitme kaybı oluşabilir.

İşitme kaybı başlarsa, en kısa sürede bir doktora danışmanız önerilir. Doktorlar, kolesterol seviyenizi kontrol etmek için kan testleri gibi çeşitli değerlendirmeler yapabilirler.

KOLESTROLÜ DÜŞÜREN GIDALAR

gıda

Kolesterol seviyeniz yüksekse, yaşam tarzınızdaki değişiklikler ve gerektiğinde ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Bu, kalp sağlığınızı korumak ve işitme kaybı gibi komplikasyonları önlemek için önemlidir.

Ayrıca, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek bazı besinleri düzenli olarak tüketmek de faydalı olabilir. Yulaf, baklagiller, yağlı balıklar, zeytinyağı, fındık, badem, avokado, yeşil çay, sebzeler, meyveler ve sarımsak gibi yiyecekler kolesterolü düşürebilir. Bu besinleri beslenmenize dahil etmek, kolesterol seviyelerini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olabilir.

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