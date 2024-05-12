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Vücuttaki ödemi bitiren etkili tarif! Evinizde olan o malzemeyi kullanın yeter

Yoğurdun içine ekleyeceğiniz bu baharat sayesinde vücudunuzda ne ödem ne de iltihap kalmayacak. Resmen şifa kaynağı olan ve neyin içine konulsa mucize gibi olan zencefil yoğurt ile karıştırıldığında bakın ne etkilere sahip oluyor.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 15:37
Vücuttaki ödemi bitiren etkili tarif! Evinizde olan o malzemeyi kullanın yeter

YOĞURDUN İÇİNE ATIN ETKİSİNE İNANAMAYACAKSINIZ… ÖDEMDEN ESER KALMIYOR…

Yoğurdun içine ekleyeceğiniz bu baharat sayesinde vücudunuzda ne ödem ne de iltihap kalmayacak. Resmen şifa kaynağı olan ve neyin içine konulsa mucize gibi olan zencefil yoğurt ile karıştırıldığında bakın ne etkilere sahip oluyor.

kür

Türk mutfağında sıkça kullanılan ve şifa deposu olan zencefil özellikle et yemekleri ve çorbalarda sıkça tercih ediliyor. Ancak yemeklere konulmasının yanı sıra zencefil aynı zamanda yoğurt içine konulduğunda da ödemi söküp atıyor.

 Baharatlar arasında kendine has kokusu ve rengi ie dikkat çeken zencefil besin değeri bakımından da oldukça zengin. Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda da sıkça kullanılan zencefil toz, taze ve kök hallerinde tüketilebiliyor. Bağışıklık sistemini onarması ve ve özellikle içerdiği yoğun C vitamini nedeniyle enfeksiyonel hastalıklara karşı da şifa olan zencefil kış çaylarının da vazgeçilmez baharatlarındandır.

YOĞURTLU ZENCEFİL MUCİZESİ

Güzellik ve inceltici etkisinden dolayı güzelliğini korumak isteyenlerinde ilk tercihlerinden olan yoğurt zencefil ile karıştırılınca etkisini hızla arttırıyor. Özellikle göbek çevresinde oluşan yağları hızla eriten yoğurt ve zencefil kilolardan kurtulmak içinde son derece öneme sahip .

FAYDALAR NELER ?

Zencefil ve yoğurt Sindirim sistemini düzenlediği için Şişkinlik, kabızlık şikâyetlerinizin de azalmasına neden olur. Bu nedenle de kilo kontrolü sağlar. Tok tutucu özelliği sayesinde çok fazla yemek yeme hisseni ortadan kaldırır. vücuttaki toksinlerin azalmasında son derece etkilidir. Bağışıklığı güçlendirir, Karaciğer yağlanmasının önüne geçer. Kan şekerini düzenler.

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