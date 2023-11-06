Yanık izlerini en hızlı şekilde geçiren yöntemler

BU YÖNTEMLE YANIK İZLERİNDEN ESER KALMAYACAK!

Cildinde yanık izi olan ve yanık izinin görüntüsünden rahatsız olanlara ilaç gibi yöntem bulundu. Yanık izleri yanığın derecesine göre vücutta izi kalır. Bazı yanıklar hafif olduğu için belli bir zaman sonra geçerken bazıları ise derin bir yanık olduğu için güneş ışığı da görünce hemen kararır. Yanık izlerini geçirecek bu yöntem ile sizde izlerinizden kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...





Sofralarımızda sıkça kullandığımız vitamin deposu olan yumurta ile yanık izlerinden kolayca kurtulmak mümkün. Yumurta içeriği bakımından yapısında oldukça zengin vitamin ve mineraller, barındırır. Bu vitamin ve mineraller de cilt ve saç sağlığı için oldukça faydalıdır. İşte yumurtadan gelen mucize…

YUMURTA YAĞI MUCİZESİ

Yumurta yağı, içeriğindeki yağ asitleri ve vitaminler nedeniyle saça da cilde de oldukça faydalıdır. Daha parlak saç ve cilt sağlayan yumurta aynı zamanda yanık izlerinin geçmesine yardımcı olan bir mucizedir. Ciltte bulunan yara ve yaşlılık lekelerinin azalmasında önemli br role sahip olan yumurta yağı cildi iyileştirdiği için lekelerinde kaybolmasını sağlıyor. Cilt tonunu da eşitleyen bu mucizevi yağ peki nasıl yapılıyor?

3 büyük yumurta

2 ila 3 bardak (470 ila 710 mL) soğuk su

1 çay kaşığı (4,9 mL) zeytinyağı

YUMURTA YAĞI YAPILIŞI

Yumurtalar tencereye alınır. Tencereye ise 2-3 bardak soğuk su eklenir. Bu şekilde su kaynatılır ve yumurtalar haşlanır yaklaşık 10 dakika haşlanan yumurtalar. Soğuduktan sonra kabukları soyulur. Beyazlar ve sarıları ayrılan yumurtaların sarısı zeytin yağı ile karıştırılır. Ve yumurta yağı bu şekilde hazırlanmış olur. Alerjisi olanlar öncelikle cildinde küçük bir noktada deneyerek alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini kontrol edebilirler. Hazırlanan yağ hava almayan bir kap içerisinde serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Buzdolabına koyulduysa kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir.