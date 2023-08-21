Yaz aylarında vakalar patladı! Eğer bu belirtiyi görüyorsanız hemen doktora gidin

Yaz aylarının gelmesi ile beraber herkes havuzlara akın ediyor ama unutulan en önemli detay havuzlardan kapılacak deri hastalıkları olmaktadır. Ülkemizde en fazla yaygın olan mantar hastalığı da son günler de yeniden gündeme geldi. Mantar hastalığı bulaştığı kişide yaşam kalitesini düşüren en yaygın hastalıktır. Mantar nasıl bulaşır ve tedavi sürecini sizler için Uzman Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu anlatıyor. Detaylar haberimizde…







DİKKAT! BU HASTALIK YAZIN YAYGINLAŞIYOR!

100 kişiden 18'inde mantar hastalığı görülür. Havuz kenarında veya kırsalda yalınayak olduğunuzda mantar enfeksiyonlarını tedavi etmeyle ilgili bu klişelere kanmayın!

Türkiye'de en sık görülen deri hastalıklarından biri olan mantar hastalıklarının görülme sıklığı özellikle yaz aylarında artmaktadır.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, mantarların sıcak ve nemli ortamlarda çoğaldıkları için yaz aylarında arttığına dikkat çekerek, "Yüzeyel mantar hastalıkları deri, saç, tırnak, ağız içi ve genital bölgeyi tutabilen mikroorganizmaların yaptığı bir enfeksiyon hastalığıdır. Saçlı deriden ayak tırnaklarına kadar tüm vücutta en sık görülen ve yerleşim yerine göre isimlendirilen deri hastalıklarından biri olup, yapılan çalışmalara göre ülkemizde her 100 kişiden 18’ini etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

Kırsal kesimde “stres atmak” için terliksiz veya çıplak ayakla havuz kenarında yürümek mantar oluşumuna ve kaşıntı, kızarıklık, kepek, yanma, renk atması ve dökülme gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıkların oluşmasına neden olan faktörlerdir. saç ve tırnak, hastalığın meydana geldiği bölgeye göre değişir. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, mantar hastalıkları hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor, önemli uyarılar ve öneriler sunuyor.

MANTARA YOL AÇAN ETKENLERE DİKKAT!

Dermatolog Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, "Mantar enfekiyonuna neden olan funguslar, bulaşıcı dermatofitler, mikrosporumlar olabildiği gibi, vücutta bulunan saprofit (zararsız) olarak adlandırdığımız maya türü mantarlar da (kandida pitrosporum gibi) olabilir ve vücut direncinin düştüğü durumlarda fırsatçı enfeksiyonlara yol açarlar” dedi.

Bu hastalığın çok hızlı yayıldığını bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu “Örnek; Ülkemizde yaygın olarak görülen ayak mantarının en temel nedeni terliklerin yaygın olarak kullanılmasıdır. Bulaşma riskinden kaçınmak için; Kıyafet, terlik, ayakkabı gibi kişisel eşyaları başkalarıyla paylaşmayınız, evde dahi çıplak ayakla dolaşmayınız, hijyene dikkat ediniz ve stil banyo, sauna, tuvalet gibi ortak kullanım alanlarında yerde çıplak ayakla yürümeyiniz. üreme organları

Bölgedeki (vajinal kandidiyazis gibi) ve bacak arasındaki mantar enfeksiyonları yanmaya ve ağrıya neden olabileceğinden ve cinsel partnerlere bulaşma riski oluşturabileceğinden, tedavi tamamlanana kadar dikkatli olun.

BU BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR!

Mantar hastalıklarında şiddetli kaşıntı en sık görülen şikayettir. Vücudun mantarın ortaya çıktığı bölgesi, geçmeyen ve cildi tahriş edecek kadar şiddetli olan yoğun bir kaşıntıdır. Kaşıntının yanı sıra mantarın etkilediği vücut bölgesine göre kızarıklık, kepeklenme, yanma hissi, renk değişikliği ve tırnak dökülmesi görülebilir. Saç bölgesinde çıkan mantar tedavi edilmediği takdirde saç dökülmesine, kelliğe neden olabilir.

Mantar tedavisine bir an önce başlanması gerektiği aksi takdirde tedavinin zorlaşacağı ve bakteriyel bir enfeksiyona yol açacağı söylenmektedir. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, mantar tedavisi hakkında şu bilgileri verdi: "Mantar tedavisinde küçük sınırlı bir bölge etkilenmiş ise topikal losyon tedavilerinin en az 3-4 hafta düzenli olarak kullanılması yeterlidir. Ancak tedavi yeterlidir. Geniş vücut yüzeyleri için sistemik (oral tabletler) gereklidir. Lezyonlar ve saç ve tırnak lezyonları Antifungal ajanlar içeren saç ve vücut şampuanları da kafa derisi ve vücuttaki yaygın lezyonların tedavisine eklenir.

TEDAVİ SIRASINDA BU YANILGIYA DÜŞMEYİN

Mantar tedavisi sırasında hastaların yaptığı başlıca hatalar; Bunları düzenli ilaç kullanmamak, tedaviyi erken bırakmak ve bulaşıcı bir neden peşinde koşmak olarak sıralayan Prof. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu “Tedavi mantarın bulunduğu yere ve neden olan mantarın türüne göre değişir. Mantar enfeksiyonları tedavi edilmezse artarak devam eder. Yaygın hastalık tedaviyi zorlaştırır ve bakteriyel süper enfeksiyonu ekler. Şikayetler azaldığında tedavinin erken kesilmesi hem direnç gelişimine hem de hastalığın sık tekrarlamasına neden olur. Ayrıca tedavi süreci ilaç tedavisi ile sınırlı olmayıp mantar patojenlerine karşı günlük hayatta gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Örneğin; Ayaklarınızı ıslatmamak, her gün aynı ayakkabıyı giymemek, vücudunuzu ıslatmamak, pamuklu çorap giymek, çıplak ayakla dolaşmamak gibi önleyici tedbirlere dikkat etmek gerekir.