Yaz aylarında vakalar patladı! Eğer bu belirtiyi görüyorsanız hemen doktora gidin

Türkiye'de sık rastlanan cilt sorunlarından biri olan mantar enfeksiyonu, özellikle yaz aylarında daha yaygın hale geliyor.

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, sıcak ve nemli ortamların mantarların çoğalmasına zemin hazırladığını vurgulayarak, "Yüzeyel mantar enfeksiyonları, deri, saç, tırnak, ağız içi ve genital bölgeyi etkileyebilen mikroorganizmaların yol açtığı bir hastalıktır. Bu hastalık, saçlı deriden ayak tırnaklarına kadar vücudun farklı bölgelerinde görülebilir ve ülkemizde yapılan çalışmalara göre her 100 kişiden 18'ini etkiliyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, havuz kenarlarında terlik kullanmamak veya çimenlerde çıplak ayakla dolaşmanın mantar enfeksiyonunun oluşumuna zemin hazırlayan etkenler arasında yer aldığını belirtti. Hastalığın vücutta yerleşim gösterdiği bölgeye bağlı olarak kaşıntı, kızarıklık, kepeklenme, yanma hissi, renk değişikliği ve tırnak kaybı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyledi.

MANTARIN NEDENLERİNE DİKKAT!





Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, mantar enfeksiyonlarına yol açan etkenler hakkında, "Mantar enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar arasında bulaşıcı dermatofitler ve mikrosporumlar bulunurken, vücutta zararsız olarak bulunan maya türü mantarlar (örneğin kandida pitrosporum) da hastalığa yol açabilir. Vücut direnci düştüğünde ise bu mantarlar fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilirler" dedi.

Hastalığın hızla bulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, özellikle ayak mantarlarının ülkemizde yaygın olmasının temel nedeninin ortak terlik kullanımı olduğunu belirtti. Korunmak için kişisel eşyaların paylaşılmaması, çıplak ayakla dolaşılmaması ve ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

BELİRTİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER





Mantar enfeksiyonunun en yaygın şikayetinin yoğun kaşıntı olduğuna dikkat çekildi. Mantarın etkilediği bölgede geçmeyen, şiddetli kaşıntılar meydana gelir. Ayrıca kızarıklık, kepeklenme, yanma hissi, renk değişikliği ve tırnak kaybı gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Saçlı bölgelerde görülen mantar enfeksiyonu saç dökülmesine neden olabilir ve tedavi edilmezse kelliğe yol açabilir.

Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, mantar enfeksiyonlarının hızla yayılabileceğini ve bu nedenle tedaviye hızla başlanması gerektiğini ifade etti. Erken tedavi olmazsa bakteri enfeksiyonlarının eklenme riskinin artabileceğine dikkat çekti.

TEDAVİ SÜRECİ VE ÖNLEMLER

Mantar enfeksiyonunun tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, lokal krem ve losyonların küçük bölgelerde etkili olabileceğini, ancak geniş vücut alanlarında, saç ve tırnaklarda sistemik tedavinin gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca tedavi sürecinde hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ve ayakların nemli kalmaması, aynı ayakkabının ardışık günlerde giyilmemesi gibi önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, tedavi sırasında yapılan hataları da şu şekilde sıraladı: İlaçları düzenli kullanmamak, tedaviyi erken bırakmak ve bulaştırıcı etkenlere devam etmek. Tedavi tamamlanmadan şikayetlerin azalması durumunda tedavinin kesilmemesi gerektiğini ve günlük yaşamda mantar oluşumunu engellemek için gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.