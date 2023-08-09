Yaz boyu fit kalmak hayal değil! Bu diyet hem zayıflatıyor hem dinçlik veriyor

İSU Hastanesi Liv Bahçeşehir Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Beslenme Uzmanı Serkan Aksoy, yazın yemememiz gerekenleri anlatıyor.

Diyet uzmanı Serkan Aksoy, yaz aylarında akla gelen ilk şeyin D vitamini olduğunu belirterek, “Kışın kapalı ortam ve güneş bizi engellediği için hayvansal ve bitkisel besinlerden aldığımız D vitamini eksikliğini çekiyoruz” diye konuştu. Aksoy, konuşmasının devamında "Yazın başlaması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneşten aldığımız D vitamini, güneşin UVB ışınlarının cildimizle temas etmesiyle oluşur ve yavaş yavaş ihtiyacımız karşılanır. Kalsiyum, vücuttaki birçok hormonun öncüsü olarak hizmet etmenin yanı sıra, kemik, kas ve eklem işlevi, sinir sistemi işlevi ve sağlık, bağışıklık sisteminin gücü için de önemli olan kalsiyumun biyoyararlanımını artırmak için de önemlidir. Vücutta depolanan steroller grubundan yağda eriyen bir vitamin olan bu vitamin, çocukluk, gebelik ile emzirme döneminde büyük önem taşır." dedi.

Dyt. Serkan Aksoy, özellikle baş bölgesinin korunmaya ihtiyacı olduğunu ve yoğun güneş ışığının olduğu saatlerde doktor tavsiyesi ile 10 ila 15 dakika cilt teması yapılması gerektiğini söylüyor. Aksoy, “Güneş ışınları kıymetli olsa da; Çünkü aşırı ısı, artan vücut ısısı nedeniyle vücuttaki elektrolitlerin (sıvıların) kaybına neden olabilir. Bu durumda sıcak havalarda bizi bu olumsuzluklardan korunma sürecinde beslenmenin öneminin yeniden ortaya çıktığı görüldü.





CEVİZ, FINDIK VE BADEM TÜKETİLEBİLİR

Diyetisyen Serkan Aksoy, sebze ve meyve tüketimine dikkat etmenin ve vücutta kaybolan elektrolitleri yerine koymak için su içmenin önemli olduğunu söylüyor. Aksoy şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle Akdeniz diyeti dediğimiz beslenme modeli her dönemde olduğu gibi şu anda da en ideal beslenme modellerinden biri. Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olan balıklar, yağlı tohumlar, zeytinyağı ve sert kabuklular dediğimiz tam tahıllı ürünler (ceviz, fındık, badem, yer fıstığı, kaju gibi) taze meyve ve sebzelerimizin ana maddesi olmalıdır.Bu aylarda sindirimi zor olan bu tür besinlerden uzak durulması çok önemlidir. Kırmızı et ve baklagiller gibi besinlerin sindirimi uzun sürdüğü ve vücut ısısını yükselttiği için bu besinleri sebzelerle veya ızgarada salatalarla birlikte tüketmek çok faydalıdır.

SEBZELERDE SADECE KIZARTMAYA DİKKAT EDİLMELİ

Yazın çeşitli meyve ve sebzeler açısından zengin olduğuna dikkat çeken Diyet uzmanı Serkan Aksoy, iştahınızı bastırabilecek yiyeceklerin olduğu bir dönem olduğunu belirtiyor. Aksoy, "Gün içinde kaybedilen sıvılar su, ayran, soğuk çorbalar, meyve ve ev yapımı su bazlı meşrubatlar, düşük sodyumlu maden suyu şeklinde doğal kaynaklardan gelse de yemek planlaması söz konusu olduğunda sebze tüketilmemeli" dedi.

Özellikle buharda pişirme teknikleri ile kızartılarak ya da besin değerini kaybetmeyerek tüketilmelidir. Kurutulmuş meyve ve meyve sularının yerine özellikle besin değeri yüksek taze meyvelerin hijyenik koşullarda temizlendikten sonra kullanılması tavsiye edilir.

"Kronik hastalığı olan kişiler çok fazla yağ yemekten kaçınmalıdır"

Kronik hastalığı olan kişilerin de beslenme durumlarına dikkat etmeleri gerektiğini unutmayın Dyt. Serkan Aksoy, konuyla ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kronik rahatsızlıkları olan kişiler, diyetlerinde yüksek yağlı gıdalardan kaçınmalı ve tuz içeriğini artırmamalıdır. Günün serin olan saatlerinde; genel sağlığımızı korumak için sabah erken saatlerde ya da akşam yemeğinden sonra serin havada günde 30 dakika fiziksel aktivite yapmayı öncelik haline getirin.

Günde kg başına 30 ml su tüketimi (60 kg x 30 = 1800 ml = 1,8 litre) sağlıklı bir hücreye sahip olmak için dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.

SAĞLIKLI İÇECEK TARİFLERİ

Dyt. Serkan Aksoy, sağlıklı tüketilebilecek içecekleri de öneriyor. Aksoy, açıklamasında “2 ince dilim kavun ile 3 yemek kaşığı yoğunlaştırılmış yoğurt, ayrıca da bir yemek kaşığı balı blenderdan geçirip buzluğa koyun” dedi.

ra öğünde yukarıdaki 2 adet dövülmüş ceviz ile susuzluğunuzu giderebilir ya da 1 litre demlenmiş olan yeşil çaya, 1 şişe maden suyuna, 1 şişe maden suyuna 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek kendiniz ve sevdikleriniz için sağlıklı bir içecek yapabilirsiniz. orta boy şeftali ve ısıttıktan sonra. Yazın sıcağında sizi serinletecek besinlerle daha dengeli bir şekilde renklendirebilir, besin öğelerini maksimum düzeyde alabilmeniz için öğünlerinizi ve porsiyonlarınızı azaltabilirsiniz.