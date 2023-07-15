Yaz boyu formda kalmak için bu 8 püf noktasını uygulayın

Yaz aylarında uyuma ve uyanma saatleri değişiklik gösterse de öğün düzeninde değişikliğin olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kahvaltıda karbonhidrat ağırlıklı şeyler yerine peynir, zeytin, domates, salatalık gibi tok tutan besinler tüketilmesi gerekmektedir. Kahvaltıyı eğer ki erken saatler içinde yapıyorsanız da abur cubur yemekten uzak durmanız gerekmektedir. Aynı zamanda gecenin geç saatlerinde de yemek yenilmemesi gerekmektedir.





İşte bunlar dışında yazın da formunuzu koruyabileceğiniz 7 madde:

1. Su Tüketin: Sıcağın da getirmiş olduğu hislerden kaynaklı gün içinde sıvı alımını düşürmemeniz gerekmektedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan’a göre; ‘’Gittiğiniz her yerde su tüketmelisiniz. Bu sayede hem açlık hissinizi bastırır hem de fazla porsiyon tüketmekten kaçınırsınız.’’. En sağlıklı sıvıların başında su gelir. Su dışında ayran, kefir, sade maden suyu, buzlu ev yapımı şekersiz çay da alternatif seçeneklerdir.

2. Sebze Tüketin: Mevsim sebzelerini tüketmekten kaçınmayın. Özellikle de pişmiş sebzeler çiğ sebzelere kıyasla daha çok tok tutar.

3. Protein Alın: Yumurta, peynir, tavuk ve benzeri ürünler hem metabolizmanızı hızlandırır hem de tok kalma sürenizi uzatır. İpek Ertan’a göre ‘’Kurubaklagil salataları oldukça lezzetlidir. Yüksek lif içerdikleri için bağırsakları çalıştırır ve kilo verme sürecinde katkıda bulunur.’’

4. Yoğurt Tüketin: Kalsiyum konusunda zengin olan besinlerin tüketilmesi önemlidir. Ana yemeklerin yanında yoğurtlu salata, ayran ve benzeri ürünler tüketilebilir.

5. Tok Tutan Ara Öğünler Yiyin: İpek Ertan’a göre; ‘’ Gereksiz abur cuburlar yemek yerine ara öğünlerde lif ve su içeriği yüksek ürünler yenilmelidir. Örneğin salatalık, şeftali, çilek, chia tohumu ve benzeridir…’’

6. Yaz Meyvelerini Çok Tüketmeyin: Meyve bol lif ve su içerir. Aynı zamanda tatlı tüketimi isteğini de azaltır ve su tüketimini arttırır. Lakin yaz meyvelerinin lezzetine dalıp fazlalıktan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü fazla tüketilmesi takdirinde kilo almanız mümkündür.

7. Dondurmaya Dikkat: İpek Ertan’a göre ‘’Dondurmanın enerjisi dikkate alınmalıdır. Aşırıya kaçınılmadan yemek sonrası değil, ara öğün olarak tüketilmesi doğru olacaktır.’’