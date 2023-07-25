Yaz günleri nasırla geçmesin! Bu basit yöntemle ayak nasırından eser kalmayacak

Nasırlar tedavi edilebilir bir sorundur. Pek çok tedavi ile artık nasır konusunda endişelenmenize gerek yok. Öncelikle nasır nedir ve neden meydana gelir önce ona hep birlikte bir bakalım..

Nasır nedir? Neden meydana gelir?

Nasır öncelikle ayaklarda oluşan bir deri hastalığıdır. Ayaklarınızın sürekli olarak maruz kaldığı basınç ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Ayağınızdaki deri, terlemeye ve çok küçük ayakkabılardan kaynaklanan baskıya karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu şekilde nasırlar oluşabilir. Ayakta çok iş yapan, rahatsız ayakkabı giyen, dans eden veya spor yapan kişilerde sıklıkla görülür. Bazı durumlarda, nasırlar ilerletilir ve cerrahi olarak tedavi edilir.





NASIR TÜRLERİ

Tohum nasırı: Tohumlar en acı verici ve tedavisi zor olanlardır. Farklı ayaklar üzerinde yürümek veya küçük, kalitesiz ayakkabılar giymek nasır oluşumuna neden olabilir.

Sert dokulu nasır: Sert nasır, adından da anlaşılacağı gibi, tohum kadar sert olmasa da sert bir nasır türüdür.

Yumuşak dokulu nasır: Yumuşak dokulu nasırlar en sık görülen nasır türlerinden birisidir. Yumuşak doku nasırları hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir ve genellikle ayak parmaklarında oluşur. Nasırın oluştuğu bölgeye bitkisel karışımlar veya etkili kremler uygulamak anında rahatlama sağlayabilir.





NASIRIN TEDAVİSİ

Pek çok hastalıkta olduğu gibi asidik bir bileşen içeren elma sirkesi de nasır tedavisinde kullanılmaktadır. Bir pamuğu elma sirkesine batırın, ölü deriye uygulayın ve gece boyunca bırakın. Ölü dokuyu kazımak için bir ponza taşı kullanın ve nasır gidene kadar işlemi her gün tekrarlayın.