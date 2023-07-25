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Yaz günlerinde bunları hissediyorsanız kötü haber! Depresyon kapınızı çalmış olabilir

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Yaz günlerinde bunları hissediyorsanız kötü haber! Depresyon kapınızı çalmış olabilir
Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Yalçın Kahya, depresyonun sıcak günlerde de sık görüldüğünü belirtti. Tatil beklentileri, sosyal medyanın etkisi ve biyolojik değişiklikler yaz depresyonunu tetikleyebilir. İşte yaz mevsiminde depresyonla başa çıkmanın yolları...

Yaz mevsiminin güzelliklerine rağmen, bazılarımız için depresyonla baş etmek zorlayıcı olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Yalçın Kahya, yaz depresyonuyla başa çıkma önerileri sundu. Mevsim geçişlerindeki biyolojik değişiklikler, tatil beklentilerinin karşılanamaması ve sosyal medyanın etkisi, yaz mevsiminde depresyonun sık görülmesine neden oluyor.

YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİ

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Yaz mevsiminde depresyonun belirtileri arasında günün büyük bir bölümünde depresif duygu durumu, isteksizlik, düşük enerji, konsantre olma güçlüğü, umutsuzluk ve değersizlik düşünceleri, sinirlilik, huzursuzluk, iştahta değişiklikler ve uyku düzensizliği yer alıyor.

Uzmanlar, depresyonla başa çıkma stratejileri olarak, tetikleyicileri belirlemenin önemine vurgu yaptı. Yüksek hava sıcaklığı, tatil stresi ve beden algısındaki olumsuzluklar tetikleyici olabilir. Rutin oluşturmanın önemine dikkat çekti; bu, meditasyon uygulamalarıyla duygulara daha fazla yer açmayı ve değer odaklı davranışlar oluşturmayı içerebilir.

Düzenli uyku ve su tüketimi, sosyal medya kullanımının sınırlanması ve duygusal yeme ataklarına karşı önlem almak, yaz depresyonuyla mücadelede yardımcı olabilir. Ayrıca, yaz mevsiminde depresyon belirtileri yaşayan kişilerin profesyonel yardım almaktan çekinmemesi gerektiği vurgulandı. Psikiyatrik destek ve tedavi yöntemleri, depresyonun üstesinden gelmede önemli rol oynuyor.

Sağlık
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