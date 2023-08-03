Yemek yerken bu ağrıyı hissediyorsanız aman dikkat

Ağrıların nasıl ve neden ortaya çıktığının üzerine düşüldüğünde Doç. Dr. Muhammet Arif Özbek, trigeminal nevralijinin yüzdeki duyu hissinin beyne taşıyan trigeminal siniri etkileyen kronik hastalık olduğunun altını çizdi. En sık nedeni olarak beyinciği besleyen damarın damarlara teması olarak yorumlanıyor. Bu temas zaman içerisinde damarı atımlarıyla beraber hatalı sinyal gönderimine neden oluyor. Bir diğer durumda ise sinir kılıgını etkileyerek rahatsızlıklar oluşuyor.

KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA

Trigeminal nevralijinin kadınlarda görülme sıklığı erkeklere bakıldığında 2 kat daha fazla rastlanıldığını belirtti. Özbek, bu hastalığın her yaşta görülebilmesine rağmen en sık 50 yaş üzerinde görülüyor. Yüksek tansiyon, tümör, multiple skleroz risk faktörleri arasında bulunuyor.





Tümör, multiple skleroz ya da damar basısı olup olmadığını görmek için özel serilerde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) yapılır. Bazen MR Anjio ile damar yapısı daha ayrıntılı olarak görülür.

DEPRESYONA VE ANKSİYETE

Özbek, trigeminal için akupuntur, bitkisel tedaviler, fitoterapiler denenirken literatüre anlamlı katkı sağlayan sonuç görülmediğini belirtti. Trigeminal nevralji hastaların günlük hayatında çok büyük ölçüde etkisini gösteren hastalıktır. Hastalar günlük hayatta tıraş olmakta zorlanma, yemek yerken ağrı, konuşma ve mimik hareketlerinde ağrıların görülmesi belirti olarak açıklandı. Uyku problemi yapılan işlerden keyif almama gibi durumlarda anksiyete, depresyon olarak psikolojik bozulmalar yaşanabilir.