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Yeni trend "altın mandalina!" Çinli kadınlar her gün çerez gibi tüketiyor! Cildi 10 yaş gençleştiriyor, sivilce ve akneden eser bırakmıyor

Çinli kadınların güzellik sırrı ortaya çıktı! Bu mucizevi meyve sivilce ve akneyi önlüyor, cildi nemlendiriyor, ışıltı verip, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Peki Çinli kadınların güzellik iksiri olarak kullandıkları bu meyve nedir? Detaylarda...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:26
Yeni trend "altın mandalina!" Çinli kadınlar her gün çerez gibi tüketiyor! Cildi 10 yaş gençleştiriyor, sivilce ve akneden eser bırakmıyor

Cilt güzelliği ve sağlığı için doğal yöntemler arayanlar, Çinli kadınların kullandığı bu meyve sizinde kurtarıcınız olacak! Çince’de “altın mandalina” anlamına gelen, kabuğu ve çekirdeğiyle tüketilen bir meyve: İşte kamkat mucizesi! Kamkat, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde cilde birçok fayda sağlıyor? Peki kamkat nedir, cilt sağlığına faydaları nelerdir? Kamkat nasıl kullanılır ve tüketilir? Tüm detaylar haberimizde...

KAMKAT NEDİR VE NASIL TÜKETİLİR?

Kamkat, turunçgiller ailesinden bir meyvedir. Küçük, yuvarlak ve sarı renklidir. Kabuğu ince ve yenilebilirdir. 

kamkat

Çekirdekleri de tüketilebilir. Kamkat, taze olarak yenebildiği gibi, reçel, marmelat, şurup, likör, sirke, salata sosu gibi ürünlerin yapımında da kullanılabilir. 

KAMKATIN CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI NELERDİR?

Kamkatın cilt sağlığına faydaları şunlardır:

Sivilce ve Akneyi Önler

Kamkat, A vitamini bakımından zengin bir meyvedir. A vitamini, ciltteki sebum üretimini dengeler ve gözenekleri temizler. Böylece sivilce ve akne oluşumunu engeller. Ayrıca, kamkatın kabuğu ve çekirdeği, ciltteki iltihaplanmayı azaltan ve bakterileri öldüren anti-enflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Cildi Nemlendirir ve Işıltı Verir

Kamkat, C vitamini bakımından da zengin bir meyvedir. C vitamini, cildin nem tutma kapasitesini artırır ve cildi yumuşak ve pürüzsüz yapar. 

KAMKAT NEDİR

Ayrıca, C vitamini, ciltteki kollajen üretimini destekler ve cildin elastikiyetini ve sıkılığını korur. C vitamini, aynı zamanda ciltteki lekeleri ve renk eşitsizliklerini gidererek cilde ışıltı verir. 

Yaşlanma Belirtilerini Geciktirir

Kamkat, antioksidan açısından da zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, ciltteki serbest radikallerle savaşarak cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Serbest radikaller, ciltte kırışıklık, leke, sarkma ve kanser gibi sorunlara neden olabilir. Kamkat, cildi bu sorunlardan korur ve genç görünmesini sağlar. 

KAMKAT NASIL KULLANILIR?

Kamkat, cilt bakımında farklı şekillerde kullanılabilir. İşte bazı öneriler:

Kamkat Maskesi

Kamkatın kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Bu karışımı cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın. 

KAMKAT MASKESİ

Bu maske, cildi nemlendirir, temizler ve parlaklaştırır. 

Kamkat Toniği

Kamkatın suyunu bir sprey şişesine doldurun. Cildinizi temizledikten sonra bu suyu cildinize püskürtün. Bu tonik, cildi ferahlatır, sıkılaştırır ve canlandırır. 

Kamkat Peelingi 

Kamkatın kabuğunu kurutun ve toz haline getirin. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı esmer şeker ile karıştırın. 

KAMKAT HAKKINDA

Bu karışımı cildinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Sonra ılık suyla durulayın. Bu peeling, cildi ölü hücrelerden arındırır, kan dolaşımını artırır ve cildi yumuşatır. 

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