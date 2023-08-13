Yıkanma suyuna bir bardak sirke dökün! Vücudunuza yaptıklarını öğrenince vazgeçemeyeceksiniz

Sirkenin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor! Banyo yaparken kullanırsanız işte bunlar olur! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANYO YAPARKEN SİRKENİN FAYDALARI

Sirke tüketildiği zaman vücuda birçok faydası vardır. Aynı zamanda insanlar banyo yaparken de kullanılmasını öneriyor. Sirkenin nazara ve kötü enerjilere de iyi geldiği söylenmektedir. Birçok toplum tarafından şifa olarak kabul edilen sirke yemeklerde ve temizliklerde, beden ve cilt temizliğinde, cilt ve saç bakımında da sık sık tercih edilir. Sirke ile yıkanmanın da bir zararı yoktur. Sirkeli su insanların bağışıklık sistemini güçlendirebilir. İçinde olan vitamin ve antioksidan sayesinde hastalıklara karşı direnç artar ve enfeksiyonlara karşı savaş başlar. Düzenli olarak sirkeli su tüketilirse bağışıklık sistemi güçlenir. Sirke mikropları yok etme özelliğine de sahiptir. İçinde olan asidik bileşenler bakterilerin artmasının önüne geçer ve enfeksiyon riskini azaltarak cilt sağlığını destekler. Sirkeli suyun varis sorunlarına, mantar enfeksiyonlarına, kepek problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Sirkenin birçok faydası olsa da aşırı kullanımına dikkat etmek gerekmektedir çünkü ciltte tahrişe sebep olabiliyor. Bir cilt probleminiz varsa uzmanınıza danışmakta fayda vardır. Sirkeli su ile yıkanmak cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar, cilt problemlerinin önüne geçer, ölü derilerden arınmaya yardımcı olur, cildi ferahlatır, kırışıklıkların önüne geçer, ter kokusunu engeller, güneş yanıklarına, eklem ağrılarına ve idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.





Sirkeli su saç bakımında da sık sık tercih edilir. Saç diplerinde oluşan kaşıntı ve egzama sorunlarına iyi gelir. Sirkeli su ile yıkanmadan önce normal banyonun yapılması ve banyodan çıkmadan önce durulanma suyunun içine yarım çay bardağı su koymak gerekiyor. Sirkeli su ile yıkanmak için tercihin elma sirkesinden yana olması da önemlidir. Bir kova suya yarım çay bardağı sirke yeterli olacaktır. Sirke miktarının fazla olması ciltte tahrişlere sebep olabilir. Haftada iki kere ya da üç kere sirkeli suyla yıkanmak yeterlidir. Sirkeli suyla yıkanmanın birçok faydası olsa da fazlaya kaçıldığı zaman ciltte tahrişe sebep olacağı için zarar görmek mümkündür. Batıl inanışlara göre sirkeli suyla yıkanmak nazara ve kötü enerjilere de iyi gelir. Bazı kişiler nazardan korunabilmek için sık sık sirkeli suyla banyo yaparlar. Sirkeli suyla yıkanmanın faydalarından biri de vücudu dinç tutmasıdır. Sirkeli suyla banyo yapmanın kişiye enerji veren bir özelliği de vardır. Elma sirkesiyle hazırlanan banyo suyu insanın kan basıncını da dengelemek için önemli rol oynar. Sirkeli su doğal bir temizleme yöntemi olduğu için cilt temizleme ve gözeneklerin sıkılaşması için de kullanılabilir. Sirkeli su aknelere de iyi gelir ve cilt tonunu eşitleyerek lekelere iyi gelir. Sirkeli su saçların yağlanmasını engeller. Kepeği azaltma ve saç derisini tedavi etme gibi özellikleri de vardır. Sirkeli su sayesinde saçlar daha sağlıklı ve parlak gözükür. Sirkeli su kaşıntının önüne geçer ve egzama tedavisinde tercih edilir. Aynı zamanda sirkeli su mantar enfeksiyonlarının önüne geçer ancak kullanırken çok fazla kullanmamaya dikkat etmek gerekir çünkü fazla kullanıldığı zaman cilt ve saçlarda kuruluk ve tahriş olmasına sebep olabilir.