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Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı: Tufaya düştük...

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Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Canan Karatay domatesteki gerçeği açıkladı: Tufaya düştük...
İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın verdiği bilgilerle, yaygın olarak tüketilen, yemeklere renk ve aynı zamanda da lezzet katmak için eklenen domates hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarıyoruz. Karatay’ın domatesle ilgili iddialı sözleri, alışkanlıklarımızı ve bilgimizi yeniden düşünmemizi sağladı.

Domatesin Özellikleri ve Şeker İçeriği

Birçok kişinin bilmediği bir gerçek: Domates bir sebze değidir, aslında meyvedir. Bu, çok fazla şeker içerdiği anlamına gelir. Bu bilgi ile ilgili İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Eylül ayında yabani domateslerden kışa özel sosların hazırlanabileceğini söyledi.

"Kış Aylarında Domates Tüketimi"

Kışlık Domates Sos Tarifi

Birçok uzmanın dediği gibi kışın domates yenmemeli. Domatesin yaz mevsimi olduğu için bu mevsimde tüketilmesi tavsiye edilir. Kışın yazın hazırlanan domates sosunu kullanabilirsiniz.

Kışlık Domates Sos Tarifi:

Malzemeler

10 kg Çanakkale domatesi

10 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Domatesin arkasını çapraz kesin ve kaynayan suya atın. 1 dakika kaynatın, ardından bir kase soğuk suya koyun. Bu, kabuğun soyulmasını kolaylaştırır. Soyulan kabuk kurutulur ve toz haline getirilir ve bu toz yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir.

Soyulmuş domatesleri ortadan ikiye kesip bir tavada toplayın. Kısık ateşte pişirin. Her bir kg domatese 1 çay kaşığı tuz ekleyin.

Daha sonra domatesler çok yumuşak ve püre haline gelene kadar pişirin. Bu sırada sosa sarımsak, kekik gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Şeker veya sirke ekleyerek tadı dengeleyebilirsiniz.

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