Yılların kabusu yeniden hortladı! Bakan Koca uyardı: Saatler içinde öldürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, keneden ötürü oluşan enfeksiyon KKA hastalığının görülmeye başlandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesinin yüksek ihtimal olduğunu ve vakalara karşı önlem alınması gerektiği duyuruldu.

FAHRETTİN KOCA KENE UYARISI



