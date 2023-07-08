Yılların kabusu yeniden hortladı! Bakan Koca uyardı: Saatler içinde öldürüyor
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Kurban Bayramı sonrasında yaşanılan korku dolu anlar yıllar önceki durumu gözler önüne getirdi. Bakan Fahrettin Koca, Karadeniz Bölgesinde Kırım-Kongo kanamalı ateş vakalarının artış gösterdiğini duyurdu. İşte, herkesin korktuğu o duruma ilişkin detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, keneden ötürü oluşan enfeksiyon KKA hastalığının görülmeye başlandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesinin yüksek ihtimal olduğunu ve vakalara karşı önlem alınması gerektiği duyuruldu.
FAHRETTİN KOCA KENE UYARISI
Sağlık
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