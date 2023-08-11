Yoğurdu bu şekilde tüketmek bağışıklık sistemini yeniliyor

TÜM VÜCUDU YENİLİYOR!

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin tükettikleri yiyeceklerin başında gelen yoğurdun faydası saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen yoğurdun faydaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.





Yoğurdun sağlık açısından tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Gülşen Yoğurt içeriğinde karbonhidrat, protein, yağ, sodyum, potasyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini, demir ve probiyotik gibi bir çok yararkı bakterinin olduğuna vurgu yaptı. Yoğurt içerisindeki bu yararlı bakterilerin ise sindirimi ve metebolizmayı etkilediğini belirten Gülşen, ‘Yoğurt besin olarak yararlı olan metabolik ürünlere dönüşür. Yoğurdun mayalanması ile ortaya çıkan yararlı bakteriler bağırsak metebolizmasını besler. Bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin ise atılmasına yardımcı olur. Her yaşta tüketilmesinde yarar olan yoğurt özellikle çocukların büyüme çağında kas gelişimini etkileyen önemli besinlerin başında gelir’ dedi.

YOĞURT CİLDİ BESLER

Yararlı bakteriler bakımından zengin olan yoğurt vücüttaki toksinlerin atılmasında da kalkan görevi görür. Toksik maddelerin atılması ile ise hücreler yenilenmeye başlar. Kan şekerinin azaltılmasında ve diyabetin dengelenmesinde oldukça yararlı olan yoğurt kalori kontrolü içinde oldukça önemlidir. Kalbi koruyan ve amino asitler üreten yoğurt aynı zamanda vücudu koruyan bir yapıdadır. Kanser hücrelerinin azaltılmasında da önemli bir rol oynayan yoğurt özellikle meme ve rahim kanserine karşı bir kalkan görevindedir.

Uzmanlar kemik erimesi hastalığı olan hastalara da yoğurt tüketmeyi öneriyor. Kemikler için bire bir olan yoğurt gün içinde bir kase muhakkak tüketilmelidir.