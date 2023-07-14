Yoğurdun içine bir tutam eklemek cayır cayır yağ yaktırıyor

Sindirim sistemini dengede tutan besinlerden olan yoğurt tüketiminde öneriler geldi. Yoğurt kullanarak hazırlanabilecek kürlerle kısa sürede dengeli kilo vermek mümkün. Yoğurdun içerisinde birkaç ürün ekleyerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

Bağırsakların çalışması ve kalostrolün dengelenmesi için kalorisi düşük yöntem kısa sürede yoğun ilgi gördü. Günümüzde pek çok farklı çeşitle kürler yapılsa da yoğurt başlıca besin olarak yerini alıyor. Lezzetini değiştirmek, ince bir vücuda sahip olmak için sağlıklı kilo vermenin çaresi bunda.





YOĞURT VE TARÇIN İKİLİSİ

Yoğurdun içerisine tarçın eklendiğinde ki farka görenler inanamayacak. Kötü kolestrol seviyesini dengelemek, kalp rahatsızlıkların önüne geçmek ve metabolizmayı hızlandırmak mümkün. Yoğurt ve tarçın bağırsakların sağlığının korunmasında başrol oynuyor.